¿Cuál es el balance económico de los 100 primeros días de gobierno de Dina Boluarte?

"No hemos visto cambios en la calidad de la gestión", dijo Enzo Defilippi. | Fuente: RPP

Enzo Defilippi, exviceministro de Economía, analizó este viernes los primeros 100 días del gobierno de la mandataria Dina Boluarte.



“Tenemos un Gobierno que no es que sea antinversión ni nada, pero no termina de promoverla. No genera entusiasmo por una impericia política de la presidenta. Nombra a un primer ministro que dura días. Un pésimo manejo de la crisis social. Unos mensajes que son contradictorios. Y, además de esto, tenemos un Congreso que está totalmente desprestigiado, porque solo piensa en sus propios intereses”, dijo en una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP TV.



El también profesor de la Universidad del Pacífico advirtió que la conflictividad social que vive actualmente el país y los problemas políticos impactan seriamente en la economía nacional. “Tienen efectos muy fuertes”, señaló.



Para Enzo Defilippi, hay una “falta de gestión” en el Ejecutivo y, además, este “no inspira confianza”, razones por las cuales las agencias de calificación de riesgos degradan la nota del país, aunque esto, anotó, no es una exclusividad del Perú. “No se ve una gestión ni siquiera comunicacional del Gobierno”, cuestionó.



Fragilidad institucional

El exviceministro de Economía destacó un aspecto del entorno externo, en el cual se vislumbra, por ejemplo, la apertura de China, un hecho que, apuntó, eleva el precio de las materias primas que exporta la nación.



“Pero no podemos aprovechar esto, porque el Gobierno no tiene capacidad de gestión política para resolver los problemas (como los conflictos sociales) que impiden que esa producción [de minerales] salga”, refirió. Y remarcó: “Las cuerdas separadas —una idea muy asentada en el país según la cual la economía y la política están apartadas— ya no existe. El desastre político lo que hace es impactar a la economía”.



A ojos de Enzo Defilippi, “la fragilidad institucional ahora es más fuerte que nunca”, algo que puede notarse en el actual Ejecutivo, pues en el Parlamento “no tiene bancada”.



“La fortaleza del Ejecutivo se basa en la capacidad de que se aprueben [en el Congreso] las medidas que el Gobierno quiere”, añadió.