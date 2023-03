protestas | Fuente: RPP Noticias

El inicio del tercer mes del año encuentra al Perú con más calma que crisis. Si en enero se tuvo el pico de bloqueos con 127 puntos interrumpidos en las carreteras del país, ahora estos apenas llegan a 16. Además, el último de los 48 fallecidos debido a protestas desde diciembre se registró el 9 de febrero.

Desde la segunda semana de febrero, los bloqueos empezaron a bajar y los enfrentamientos, también. ¿Qué ha pasado para que esto suceda? RPP consultó con algunas voces del sur del país.

En Arequipa, las movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso ya no se realizan y esto opina la presidenta del mercado Los Incas, Manuela Cutipa.

“Este cese es porque ya la gente ha entendido que, en verdad, debemos dejar este paro porque nos perjudica. Nosotros no vivimos para el Estado, no tenemos sueldos del Estado, nosotros vivimos del día a día, y que todo el pueblo tiene que darse cuenta de que nosotros vivimos de esto, de nuestro trabajo: día que no trabajamos no tenemos dinero, no comemos”. manifestó.

Cusco con tensa calma:

En la región Cusco se vive una tensa calma desde el 15 de febrero, día en el que se reabrieron las puertas de la ciudadela de Machu Picchu. Las vías se desbloquearon y los servicios de tren volvieron a operar para dar paso a la reactivación del turismo que se vio golpeado por las protestas sociales y políticas durante 50 días.

Antonio Maquera, coordinador general de las Organizaciones Unidas de la Región del Cusco, admite el retroceso, pero cree que el desacuerdo continúa.

“Sobre todo es el agotamiento, alza de precios de primera necesidad por los temas de bloqueo, pero de ninguna manera se escucha en la conciencia del poblador que esté de acuerdo o haya retomado aceptar, sobre todo, al Ejecutivo. La agenda, el adelanto de las elecciones y la renuncia de la presidenta está vigente”, indicó.

Apurimac: Tras llorar a sus muertos esperan reactivar economía

En Apurímac, la tranquilidad ha vuelto. Tras llorar la muerte de 7 de sus ciudadanos, en Andahuaylas algunas personas decidieron lanzar su propia celebración de carnavales ante la cancelación de ese festejo, justamente por las protestas.

Negocios abiertos y vías desbloqueadas caracterizan hoy a una ciudad que en diciembre vivió con enfrentamientos a balas. Elio Porras, uno de los coordinadores de los carnavales, dice lo siguiente.

“Lamentablemente, la crisis social ha evitado de que se reactiven cómodamente los miles de ciudadanos, los comerciantes, los micro y pequeños empresarios, aquellas personas que viven del día a día. Ha generado ya una preocupación porque se avecina la época y los gastos escolares. Por tanto, hemos dado esta iniciativa para la reactivación económica”, contó a RPP.

Puno: La lucha continúa

Desde diciembre a la fecha, la única región que mantiene la protesta y bloqueo de vías es Puno. En este tiempo de conflicto, 23 personas han fallecido en la región del altiplano. El sociólogo Carlos Reyna explica las razones de los puneños para continuar con el paro indefinido.

“Precisamente porque ahí ha habido la mayor cantidad de asesinados, desde mi punto de vista, y porque Puno es una región con una identidad muy fuerte. Juntándose las dos cosas: identidad regional, identidad étnica y el hecho de haber sentido el agravio, el dolor de estas masacares, ha hecho que esto se convierta en el bastión de la protesta y que hasta ahora se mantiene". manifestó.

Según la Defensoría del Pueblo, las protestas en el Perú han dejado 60 peruanos fallecidos desde que Dina Boluarte asumió el cargo. 49 de ellos muertos en enfrentamientos, incluido un policía, y 11 de ellos por situaciones generadas por los bloqueos de vías como atropellos, personas en emergencia médica que no pudieron llegar al hospital, entre otros hechos. Hoy, por el momento, se vive un clima de tensa paz.

