Manifestantes bloquean kilómetro 262 de la Panamericana Sur, en Ica. | Fuente: RPP

Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), hizo un llamado a las autoridades para que pongan fin a los bloqueos de las vías, lo cual genera millonarias pérdidas económicas a pequeños y grandes agricultores.

"Lo que lo están haciendo son pequeños grupos de manifestantes que la verdad están cometiendo delitos sobre una vía pública. No están dejando pasar ni a los trabajadores, a pequeñas empresas que dan servicios al sector agroindustrial. Están amenazando a los empresarios y a los trabajadores. Y, lamentablemente, no se han tomado las previsiones para que esto no vuelva a suceder. Lo que están cometiendo es un crimen contra el país", expresó en Ampliación de Noticias de RPP.

Amaro sostuvo que las protestas perjudican enormemente a la economía del país, por lo que pidió a la presidente Dina Boluarte que "tome acción" y que las fuerzas del orden hagan su trabajo.

"Hace más de un mes hubo una paralización de transportistas, fueron seis días de paralización, que dejaron un saldo, solamente en agroexportación de 100 millones de dólares, que no se pudieron enviar", comentó.

"Estamos en plena producción en Ica: de uvas, de arándanos, de espárragos. Solamente en uvas, este mes, son 500 millones de dólares. La verdad es un crimen contra el país y las autoridades tienen que intervenir", recalcó.

"No podemos permitir que pase de hoy este bloqueo de carreteras. Es una burla al ciudadano de a pie y al que quiere trabajar", acotó Amaro.

AL MENOS CUATRO BLOQUEOS

El director de AGAP dio cuenta que este jueves se han registrado cuatro bloqueos en la Panamericana Sur, los cuales están afectando a toda la agricultura.

"En la noche empezó el bloqueo en el Barrio Chino, en el kilómetro 260 y 270 de la Panamericana sur. Hoy hemos amanecido con cuatro bloqueos en Ica. En Barrio Chino, en Expansión urbana que es el kilómetro 290, en El Álamo que es el 299, y en Santiago que es el 232", precisó.

"Son cuatro bloqueos que afectan a toda la agricultura, tanto la industrial, la agroindustrial, la importadora, la pequeña agricultura familiar, pero a todos los ciudadanos", apuntó.