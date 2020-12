| Fuente: RPP

Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha de Trabajadores de la Agroexportación de Ica, afirmó este viernes que sus compañeros se sienten indignados por el frustrado debate del proyecto de la nueva Ley de Promoción Agraria, suspendido en la víspera por falta de quórum en la comisión de Economía del Congreso.

"Vemos de qué forma nos toman, en realidad no nos escuchan. no les importamos, no tenemos poder Ejecutivo, poder Legislativo que nos represente", dijo a Ampliación de Noticias de RPP.

La dirigente señaló que es lamentable que la situación de los trabajadores agroindustriales siga sin resolverse luego de que el 4 de diciembre el Parlamento derogara la ley del régimen agrario.

"Ya hace cuántos días que se derogó la ley [...] aquí los obreros están a merced de las empresas [...] (que) volvieron a la antigua ley y con eso les están pagando; no les alcanza", dijo Quintanilla.

El último lunes, cientos de trabajadores industriales volvieron a bloquear tramos de la carretera Panamericana en Ica y La Libertad, reeditando la medida de fuerza que iniciaron a fines de noviembre, ante la demora en el Congreso en la aprobación de una nueva ley agraria.

Quintanilla se refirió a la propuesta del Ejecutivo de incrementar el jornal (pago diario) del trabajador en un 20% bajo un concepto no remunerativo y que subiría el ingreso diario de S/ 39 a S/ 45.

"Nos parece una burla", dijo la dirigente y recordó que ellos proponen a través de otro proyecto un jornal de S/ 70.

"Hemos presentado una propuesta de ley, donde solo del 100% de sus utilidades, las agroexportadoras compartan con la masa trabajadora un 35%, eso viene a ser 70 soles (diarios), y lo hemos sustentado en un proyecto de ley. Es algo humillante que vengan con el 20%", explicó.

La dirigente sostuvo que los trabajadores del sector agroindustrial requieren de una remuneración superior al salario mínimo vital de S/ 930, porque realizan labores de mayor esfuerzo y riesgo.

"(El obrero está) expuesto al sol y sobre esforzado, y de acuerdo a eso pedimos que se nos pague. Es un trabajo de alto riesgo, porque hay sustancias tóxicas y a veces tienen que cargar gran peso [...] entonces merece una remuneración especial", dijo.