El dirigente Rolando Gomero, representante del gremio de Transportistas y Conductores del Perú, descartó que hayan acordado con el Gobierno levantar el paro indefinido del servicio de carga y otras modalidades que tenían previsto para el próximo 8 de noviembre, pese a que esta mañana se realizó una reunión con el Ministerio de Transportes.

En diálogo con RPP Noticias, Rolando Gomero señaló que, luego de que convocaran al paro nacional, hace 20 días, tuvieron reuniones con el Ejecutivo en las que no se llegaron a acuerdos. Por el contrario, lamentó que hace poco se enteraron que el Gobierno anunció que, supuestamente, el paro para el 8 de noviembre se había levantado.

"Nosotros desconocemos con qué dirigentes se han reunido y si realmente han llegado a algún tipo de acuerdo, pero tenemos conocimiento de que son dirigentes del sector público que abarca la ruta de Lima y Callao, pero el paro está convocado a nivel nacional y quien lo convoca es la confederación de transportistas terrestres del Perú, que alberga a los cinco gremios de transporte de carga más importante del país", indicó.

El dirigente comentó que llevan más de tres años en mesas de diálogos con los diferentes gobiernos para solicitar una reducción en el precio de los combustibles. Si bien reconoció que el precio del crudo de petróleo se ha incrementado a nivel internacional, señaló que "eso no justifica el incremento desmedido que ocurre acá en el Perú".

"Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno pueda romper el oligopolio que se maneja acá en el país, en el cual solamente unas cuantas operadoras manejan el precio haciendo una concertación y no sincerando cuál es el costo del combustible. En Ecuador el precio del Diesel está, más o menos, 6 soles cincuenta, pero en Lima bordea los 16 soles", reprochó.

"Es algo que para el transporte de carga es insostenible porque nosotros a ese precio no podemos trabajar porque no nos da para que nuestra actividad sea rentable. Acá no hay ningún indicio de parte del Gobierno en querer llegar a un consenso con nosotros. Somos un gremio dialogante, pero también necesitamos que el Gobierno active mecanismos", agregó.

Transportistas se reunieron con el ministro Juan Silva

Esta mañana, los dirigentes de diversos gremios de transportistas se reunieron con el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, a fin de encontrar una solución ante anunciado paro del sector, programado para este 8 de noviembre.

En diálogo con RPP Noticias, Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transportes, indicó que los dirigentes llevan un pliego de reglamos con cuatro puntos en agenda.

"El primer punto está relacionado con la estabilidad jurídica, que vienen a ser las autorizaciones que se deberían de dar, de acuerdo a ley, que son por diez años", explicó.

"El segundo punto está relacionado al tema del combustible, que en estos últimos meses ha subido en 48 %. El tercer punto está relacionado a una moratoria de deudas, similar a Reactiva Perú, para el transporte urbano. No pedimos una condonación sino una refinanciación por parte del Estado", añadió.

El dirigente remarcó que el último punto a tratarse será la exigencia por parte de los gremios para que se erradique la informalidad en el sector.

