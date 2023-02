Editor de The Economist sobre crisis en Perú: "Esta situación no es sostenible y es muy preocupante"

La revista internacional The Economist, a través de su Unidad de Investigación, publicó la semana pasada un informe sobre la democracia en Perú, considerando que su calificación debía ser degradada y pasar de una "democracia imperfecta" a un "régimen híbrido". Para entender mejor este informe, RPP Noticias entrevistó a Michael Reid, editor senior de la prestigiosa revista. De acuerdo con Reid, la situación en el país es "extraordinariamente compleja y muy peligrosa", debido al hastío de la población contra la clase política y la forma como el país ha sido gobernado en los últimos años. “También hay rabia, hay frustración y los grandes errores en el gobierno de Dina Boluarte sobre todo por no mandar una investigación inmediatas a las muertes (en las protestas). La población necesita saber qué pasó y por qué. Además en estos momentos hay un impasse muy grave porque parece que no va a haber adelanto electoral y yo pienso que esta situación no es sostenible y es muy preocupante", dijo Reid.