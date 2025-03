El Agustino: camión se despista y se empotra contra muro en la avenida Ramiro Prialé

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un camión con placa V8R778 se despistó y se empotró contra un cerro en el kilómetro 22 de la avenida Ramiro Prialé, con dirección hacia Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. El incidente se produjo luego de que el conductor perdió el control de su unidad después que otro vehículo le cerró el paso.

Según información de la Policía Nacional, el chofer de la unidad de carga pesada, identificado como Eduardo Ramírez López, intentó maniobrar para evitar un choque con otro vehículo, pero terminó despistándose de la vía.

A causa del violento impacto, el camión chocó con un poste de alumbrado público y quedó empotrado en los muros situados a un costado de la pista.

Asimismo, Ramírez López relató a RPP que se desvió debido a que un auto invadió su carril de forma intempestiva, obligándolo a realizar una maniobra desesperada para mantener la estabilidad de su vehículo.

“Venía circulando por el carril izquierdo y [el auto] quiso sobrepasar y sobrepasa un poco. Por frenar, me pego, entonces se ha montado por encima y de ahí me despisté”, expresó el chofer.

Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas ni lesiones de gravedad pese al fuerte impacto.

Accidente generó congestión en la zona

En un primer momento se registró una intensa congestión vehicular en la zona a causa del accidente. Sin embargo, posteriormente, una grúa particular que transitaba por la vía le brindó apoyo al conductor para mover el camión y despejar parcialmente la avenida.

El conductor también denunció que intentó comunicarse con el peaje de Ramiro Prialé para recibir asistencia, pero no obtuvo respuesta. Según le informaron, esta vía no es concesionada, por lo que no pudieron brindarle el apoyo correspondiente. Como consecuencia, Ramírez deberá asumir los costos de una grúa particular para retirar completamente su camión de la vía.

Al cierre de esta nota, el tránsito vehicular ha sido restablecido en la zona; sin embargo, se recomienda a los conductores manejar con precaución, pues aún hay restos de la unidad en la berma de la vía.