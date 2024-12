El operativo de la Policía Nacional que llevó a nueve personas a prisión preventiva "fue una farsa", según testimonio clave

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El operativo policial realizado el pasado 17 de octubre en el distrito de El Agustino, en la provincia de Lima, que terminó con la detención de nueve personas, ha sido cuestionado por diferentes testimonios que apuntan a un posible montaje.



Un reportaje del programa Cuarto Poder difundió un informe del Departamento de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en el que se determina que los arrestados habrían sido víctimas de un engaño, organizado por Gianfranco Aliaga Lara en complicidad con su tío, Jorge Dante Lara Amaya, quien presuntamente planificó el operativo junto a agentes de la Policía Nacional.



Los nueve detenidos ratificaron su versión desde el inicio, asegurando que fueron sorprendidos bajo el falso ofrecimiento de un trabajo como vigilantes en una finca en el sur de Lima. De acuerdo con los testimonios de los detenidos, fue el propio Gianfranco Aliaga Lara quien contactó a los detenidos y los citó para lo que terminó siendo un operativo “armado”.



El dominical entrevistó a una persona cuyo testimonio es vital en la investigación. "Todo esto fue una farsa", dijo y aseguró que su vida estuvo en peligro tras ser amenazado por su tío. "Me dijo que me iba a entregar en una bolsa ante mi mamá", relató, explicando que huyó para salvar su vida y se ocultó en el interior del país.



El tío Jorge Dante Lara Amaya habría montado el operativo, implicando a otros agentes de Inteligencia y del Escuadrón Verde. "Todo lo planeó él para inculpar a mis amigos, pero ellos no tenían la culpa de nada. Todo fue sembrado", dijo.



Contó que su hermano Gianfranco Aliaga Lara fue el que reclutó a todas las personas, sindicados de integrar la banda 'Los siniestros de la extorsión', que hoy cumplen prisión preventiva. "Mi hermano me ofreció ir a trabajar. 200 soles diarios. A quién no le caería bien. Él es el que los contacta a todos. Mi tío le mandó a él", remarcó.



"Si hablo de mi tío, me mata también"

El reporte indica que el testimonio resalta las irregularidades de este caso, mencionando que incluso los objetos incautados no coincidían con los reportados en el informe de la Dirincri. Al respecto, el documento de la Dirección de Investigación Criminal pone de relieve que los objetos incautados mostrados por los medios de comunicación, como grilletes, cartuchera de cuero para revolver, cuchillo y guantes amarillo no figuraban en la lista de especies incautadas, lo que pone en duda la autenticidad de las pruebas presentadas.



Por si fuera poco, el dominical muestra también unos wasaps que Gian Aliaga Lara escribió a su pareja: "Yo arreglaré esto, así me tenga que comer mi [prisión] preventiva". La mujer le responde que toda la culpa es de su tío, a lo que él confiesa que tiene temor de que Jorge Dante Lara Amaya le haga daño: "Qué puedo hacer, dime, amor, por un lado, si no me entrego y lo hago de una manera que no es, todos ellos estarán encima para matarme, y, si hablo de mi tío, me mata también".



El informe de la Dirincri concluyó que los detenidos no están involucrados en el delito de extorsión, ya que no existen agraviados que respalden la acusación.