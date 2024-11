Denuncian que un guardia y otras ocho personas fueron detenidas en un presunto falso operativo de la Policía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Denuncian que un guardia y otras ocho personas fueron detenidos en un presunto falso operativo de la Policía

Es un jueves 17 de octubre por la noche y Robert Vega Romero (22) está en su casa, ubicada en Santa Anita, cuando lo llaman desesperadamente por teléfono para alertarle que prenda la televisión porque su hermano Brayan César y otras ocho personas figuran en las noticias como detenidos tras un operativo en El Agustino.

Grande fue la sorpresa de Robert al ver que a su hermano le imputaban el alias de ‘Cana’ y el liderazgo de ‘Los Siniestros de la Extorsión’, una banda delincuencial involucrada en la extorsión y el tráfico de drogas, de acuerdo con el reporte de la Policía.

Sin embargo, la detención de los supuestos miembros de la banda criminal no sería más que parte de un falso operativo montado por la Policía Nacional, con el fin de mostrar avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana, según un reportaje de Cuarto Poder.

El informe del dominical expone el testimonio de los familiares de los detenidos, quienes no tendrían culpabilidad en los hechos imputados. RPP conversó esta noche con Robert Vega y Elsa Romero, hermano y madre de Brayan, respectivamente.

Robert contó en el programa ‘Las cosas como son’ el drama que él y su madre atraviesan desde que Brayan fue recluido en el penal de Lurigancho por delitos que -aseguran- nunca cometió.

Y es que, antes de ser víctima de un aparente falso operativo, Brayan se desempeñaba como guardia de seguridad de la empresa Prosegur, por lo que contaba con un arma reglamentaria. Nunca se imaginó que aceptar un ‘cachuelo’ para cuidar una finca en Asia le cambiaría la vida.

Brayan – señala su hermano – aceptó el trabajo temporal y abordó una miniván junto a otras nueve personas. Pero el vehículo fue detenido por los agentes del Grupo Terna de Manchay a la altura del puente Prialé, en el distrito de El Agustino.

Durante la intervención, los agentes policiales aseguraron haber encontrado fotografías de las fachadas de locales que supuestamente extorsionaban, armas, municiones y más de 300 quetes de pasta básica de cocaína, mientras que los intervenidos yacían enmarrocados en el piso. La familia de Brayan Vega señala que esos elementos fueron “sembrados” por la Policía para sustentar el operativo.

“Cuando lo detienen a mi hermano, a todos los tiran al piso, les pisaban la cara con las botas. Pasan unos segundos y escuchan que la policía grita 'encontramos granada, droga, cartas de extorsión'. Llega la prensa. Obviamente esto fue sembrado por la Policía”, indicó Roberto al contar que su hermano no cuenta con antecedentes policiales ni judiciales.

Familiares denuncian incongruencias en el operativo

En el video del operativo, publicado en las redes sociales del Ministerio del Interior, se observan a diez personas detenidas; sin embargo, al final se presentaron a nueve personas.

¿Y dónde está el décimo detenido y por qué desapareció de los partes policiales y de las actas de detención? El décimo detenido que no aparece después en los reportes es Gian Franco Aliaga Lara, de acuerdo con el testimonio que brindó Geraldine Salazar – esposa de Maicol Romero Campos, otro de los detenidos – a Cuarto Poder.

Video del Ministerio del Interior donde se va a diez personas intervenidas. | Fuente: Mininter

Según el dominical, Aliaga Lara ha revelado, a través de un audio, que por indicación de su tío, Jorge Lara, reunió a nueve hombres para cuidar una finca. Después de aceptar la oferta, todos subieron a la miniván, y cuando esperaban al tío, este llegó con los agentes policiales.

“Antes de irme, le dije a mi tío que no haga nada porque estoy poniendo gente en la cual confío y que confían en mí. No hagas ninguna hue… y si vas a hacer algo dime de una vez para yo no llevar gente (...) A mí me suben en la camioneta, ese carro que viene y que está manejando es de inteligencia. Lo que quiero poner en claro es que yo no he puesto en centro a nadie, yo no sabía lo que iba a hacer ese hue.. de mi tío”, menciona.

“Se presenta Alex Lara, quien dice que su hermano Gianfranco, por orden de su tío Jorge Lara, había reunido a todos. Dice que su tío se dedicaba a años a esto, o sea, buscaba personas de los barrios bajos, los reúne, le ofrece a trabajo, los lleva a cierto lugar, cae el Escuadro Terna y los siembran para llevarlos presos”, acota Robert Vega.

Robert alegó que le sembró dudas que Alex Lara acusara así a su tío, pero dijo que todo se aclaró cuando supo que Alex denunciaba que su hermano, Gianfranco, ha desaparecido.

“Lo que dice es que quiere que traigan a su hermano [Gianfranco] a declarar porque su tío se había llevado a Gianfranco. Hay un audio donde él dice que él quería aclarar todo el asunto… pero no se sabe nada de él…”, complementó Robert.

Líneas arriba se habló de que la Policía reportó que en el operativo se encontraron fotos de las fachadas de los establecimientos que eran extorsionados. Sin embargo, Cuarto Poder contactó a los dueños, quienes negaron haber recibido amenazas.

Otro dato es que los nueve detenidos – identificados como Brayan Vega, Junior Millán, Jeremías Allicaco, Maicol Romero, Nelson Alvarado, Jesús Morales, Milton Panta, Antonio Rodríguez y Andrés Eduardo – cumplen nueve meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de materiales explosivos.

Sin embargo, en el requerimiento fiscal de prisión preventiva no se presentó el cargo de la extorsión. Un dato importante teniendo en cuenta que los supuestos criminales fueron presentados como “extorsionadores”.

Hermano y madre de Brayan Vega denuncian maltratos en la Inspectoría de la Policía

A la pena de ver a su familiar tras las rejas se suma el maltrato que – denuncian – han recibido en la Inspectoría General de la Policía Nacional. Robert denunció que el coronel PNP Fidel Martín Cárdenas Castro los recibió y, al ver el reportaje, les dijo – en un “tono burlón” – que uno de los policías que participó en la intervención era de su “promoción”.

“Luego continuó viendo y nos dice: Ah, ustedes son famosos, ¿no? Ya cuando se vayan me dejan sus autógrafos […] Solamente se quedaba viendo y se quedaba riéndose. Nos dijo que no podía tomar nuestra denuncia, que era un tema penal y que era administrativo…”, contó Robert.

Por su parte, la señora Elsa Romero Gaitán – quien padece de cáncer y dependía directamente del trabajo de su hijo mayor – insistió en la inocencia de su ser querido y exigió a la fiscal Leandra Bonifacio analizar un video en el que se observa que eran diez las personas detenidas.

“Lo que estoy viviendo es una pesadilla para mí. Solo le pido a la fiscal Andrea Bonifacio que revise el video que hemos conseguido y que lo revise lo más antes posible, porque ahí va a poder ver la injusticia que se está cometiendo”, relató.

“Le pido que vea el video lo más antes posible porque mi hijo está viviendo una pesadilla y yo también. Son muchas familias que están viviendo una pesadillas”, finiquitó.