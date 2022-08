Nuria Esparch, exministra de Defensa. | Fuente: Andina

La abogada Nuria Esparch defiende la necesidad de un Estado democrático y eficiente. Su nombre está asociado con la creación de la Autoridad Nacional para el Servicio Civil, SERVIR, de la que fue primera presidenta. También fue la primera mujer que ejerció el cargo de Ministra de Defensa, reservado durante 200 años a los varones. Durante los últimos meses ha observado la degradación de los servicios públicos y la multiplicación de casos de corrupción que implican a las más altas autoridades del Estado.

Sus declaraciones en RPP y una entrevista en La República han estado destinadas a definir los términos de un pacto capaz de sacar al Perú de la crisis en que se halla. Su propuesta procede de una visión de nuestro panorama político: la mayor parte de nuestros actores políticos se ubican en uno u otro extremo, pero la mayor parte de la población se ubica en el Centro. Extremo quiere decir para ella entender la política como ejercicio de eliminación del adversario, razón por la que uno no se sienta a pactar con el que no piensa igual.

Desde el Centro, Nuria Esparch preconiza un pacto, como el que se logró el 2000, gracias al cual se produjo la transición del gobierno de Alberto Fujimori a un régimen plenamente democrático. Inspirada en esa experiencia propone un acuerdo en el Congreso para adelantar las elecciones generales. Esparch plantea que se pague a los congresistas una forma de CTS para compensar la reducción de sus mandatos y la de sus consiguientes ingresos económicos. “Hay demasiada gente diciendo que si no es a mi manera no se puede, y eso hay que dejarlo de lado”, dice. Por eso acepta que el gobierno de transición sea presidido por Dina Boluarte quien deberá formar un gabinete de consenso. “Pueden caerme piedras por lo que estoy diciendo, lo sé, pero estoy dispuesta a que me caigan”, afirma con resignación.



Las cosas como son