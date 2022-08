El primer ministro afirmó desde Tingo María que no había nada ilegal en convocar a movilizaciones | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, estará este jueves, desde las 4 de la tarde, en el Congreso de la República a fin de que responda por sus controversiales declaraciones incitando a la violencia y a manifestaciones.

Los parlamentarios debatieron ayer la moción de invitación al primer ministro presentada por Avanza País y que finalmente fue aprobada por 73 votos a favor, 31 en contra y 5 abstenciones.

Durante una reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales del Perú en Palacio de Gobierno el pasado 11 de agosto, el jefe del gabinete llamó a estos grupos a movilizarse en la capital para defender el régimen de Pedro Castillo.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, manifestó.

Con 73 votos a favor, se aprobó la propuesta para que el titular de PCM, Aníbal Torres, concurra al #PlenoDelCongreso este jueves 18 de agosto, a las 16:00 horas. pic.twitter.com/IF9TvxSx3W — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 17, 2022

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto y presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros por una presunta infracción de la Constitución.

"Lo que han generado es una subversión, han alterado el orden público, han asustado a la población, han llamado a la gente a que se enfrente uno contra otro, peruano contra peruano. Eso no tiene perdón de Dios y hay una sanción para él porque eso configura un delito, encajan en el delito de motín, sedición y terrorismo", criticó el parlamentario.

Camones pide "garantizar la seguridad del Congreso"

La presidenta del Congreso, Lady Camones, solicitó, a través de una carta al presidente Pedro Castillo, que se adopten las acciones necesarias para garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones del Parlamento.

La titular del Poder Legislativo expresó su "disconformidad" al mandatario por el llamado de Aníbal Torres a las organizaciones sociales para movilizarse en Lima, señalando que este es un intento por “quebrantar el orden democrático”.

“Me dirijo a usted para expresar mi saludo y, a la vez, comunicar mi profunda preocupación y disconformidad por sus declaraciones y las del presidente del Consejos de Ministros, Aníbal Torres, en las que hacen un llamado a marchas de organizaciones sociales de diversas regiones del país hacia la ciudad de Lima, situación que podría generar enfrentamientos y daños a la propiedad pública y privada”, se lee en el comunicado.

Aníbal Torres responde a las críticas

El titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, cuestionó que sea visto como ilegal el hecho de que haya convocado desde el Ejecutivo a movilizaciones a favor del presidente Pedro Castillo.

“Trabajemos en base a la verdad, no haciendo falsas imputaciones. Entonces convoquemos a la población para que se movilice, y la movilización ya es delito. No pues, no lleguemos a extremos”, sostuvo durante una reunión con autoridades de Tingo María.

Torres reconoció que lo pueden censurar por el Congreso en cualquier momento, pero lo importante es que hay que trabajar conjuntamente, "unidos en nuestras diferencias".