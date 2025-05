¿El papa León XIV llegará pronto a Perú?: Esto es lo que reveló el cardenal Carlos Castillo a su retorno al país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, ofreció una conferencia de prensa este domingo a su retorno al país después de participar en el cónclave en el que resultó elegido como sumo pontífice el cardenal nacionalizado peruano Robert Prevost, ahora papa León XIV.

En ese sentido, el purpurado indicó que habló con el vicario de Cristo antes de regresar al Perú, y consideró que, tras haber cumplido labor misionera, como la que realizó en la provincia lambayecana de Chiclayo, León XIV entiende "la misión de la iglesia".

"Sí, hemos hablado brevemente, porque ya, siendo papa, tiene ahora mucha mayor tarea. Muy interesante su percepción de que desde la misión se entiende mejor el papado. Ustedes saben que los papas en la historia procuraron siempre la misión de la iglesia porque vigilan por el anuncio del evangelio en todo el mundo […] El que ha pasado por la experiencia misionera lo sabe, porque el anuncio del evangelio es el centro de la iglesia", resaltó.

"Un papa misionero, que es lo que tenemos ahora, a diferencia de los demás papas que casi todos han sido de iglesias locales, como Juan Pablo II que era polaco […] o el mismo Bergoglio que era bastante misionero en su diócesis, pero que no había salido más allá siendo jesuita [...] El papa de ahora tiene multitud de relaciones mundiales, porque ha estado como general, acompañando las misiones de los agustinos en todas partes. Los propios agustinos tienen diversidad de misiones […] Yo creo que eso es muy valioso porque comprende de otra manera el mundo, no lo comprende estáticamente, y una tendencia muy grande que hay hoy día es pensar que la iglesia tiene que establecerse y anquilosarse. La iglesia no es eso. La iglesia es misionera constitutivamente", agregó.

Asimismo, Castillo Mattasoglio se pronunció acerca de una eventual visita de León XIV a nuestro país.

¿Cuándo llegará León XIV a nuestro país?

El cardenal Castillo indicó que el sumo pontífice viene "organizándose" para ejercer su pontificado y una de las cuestiones que eso implica es el detalle de los países que visitará en breve plazo. En esa línea, indicó que había recibido una sugerencia para visitar Uruguay y que, "sin duda", llegará al Perú.

"Si bien es cierto que ha habido una sugerencia del cardenal [Daniel] Sturla de [visitar] Uruguay, eso todavía no está confirmado, de tal manera que la intencionalidad está, pero tiene que ordenarse mucho para ver. Sin duda vendrá [al Perú]. Además tiene un techo de casi 20 años, hay papa para rato", resaltó.

No obstante, consideró que para su arribo a suelo peruano "hay que esperar todavía".

"Yo creo que será en algún momento de este tiempo. El cardenal Sturla decía que había que ligarlo al Perú y a Argentina porque el papa Francisco no llegó a ir. Es posible [que viaje], no sé si él habrá hablado, pero personalmente pienso que es una cosa extraoficial y muy de sugerencia. Hay que esperar nomás", remarcó.

Por otro lado, dijo que había una expectativa de que León XIV prosiga con las tareas que había dejado pendientes Francisco, tales como abordar las denuncias de abuso sexual dentro de la Iglesia católica o los asuntos económicos.

"Nos quedan muchas tareas y [Francisco] necesitaba que alguien que tenga visión mundial y que tenga ese mismo sentido espiritual, que no sea igualito a él, porque el estilo de la calle de Francisco es distinto del estilo de la calle de León. En Francisco, la calle son los pobres de los barrios; el estilo de León es el campo, las zonas campesinas, Chulucanas, una ciudad chica pero de intensa identidad como es Chiclayo", indicó.

"Yo creo que nos deja esas tareas, hay otras más también. Han visto todo lo que el papa Francisco ha delatado con la precisión y el esclarecimiento de todo tipo de delito que se cometa en la iglesia, la cuestión de la justicia para con las víctimas que a veces los hijos de la iglesia cometen. Lo mismo el asunto económico, la claridad de dar cuentas, de tener orden preciso, de no estar usando a la iglesia para fines de otro tipo, como está pasando con algunos grupos. Todo eso es una tareaza, pero que él indicó, llamó, y está todavía organizándose para no repetir esos problemas que, en el último tiempo, se han visto mucho en la iglesia. Hay toda una esperanza muy grande, porque lo más fuerte es la participación de la gente", puntualizó.