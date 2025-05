Schialer dice que Boluarte fue recibida de manera "extraordinaria" por León XIV porque fue antes de su entronización

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, en diálogo con RPP, dio detalles acerca del viaje que realizó junto con la presidenta Dina Boluarte y la delegación nacional al Vaticano para participar de la misa de inicio de pontificado de León XIV, que tuvo lugar el último domingo.

Como se sabe, la cuenta oficial de la Presidencia informó que aquel día la mandataria fue recibida por el sumo pontífice en "audiencia extraordinaria" en la sacristía de la basílica de San Pedro. No obstante, hubo polémica en torno a este encuentro, pues en términos protocolares fue muy distinto al que tuvo León XIV con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien fue recibido en una oficina del Palacio Apostólico del Vaticano.

Al respecto, el canciller indicó que esta diferencia se explica porque Dina Boluarte fue recibida por el santo padre antes de la misa de inicio de su ministerio petrino.

"Lo que pasa es que las audiencias regulares, normales, las da su santidad, el papa. Todavía no estaba, algunos dicen entronizado, otros dicen [que] no había inaugurado todavía su papado con la misa. Eso sucede un poco después, en el caso de la presidenta Boluarte. Por eso es extraordinario. En segundo lugar, normalmente las audiencias las da el papa en su biblioteca personal", sostuvo Schialer.

"Eso no sucedió así [como con otros mandatarios], porque además se nos citó a las 9:15 am. porque a las 9:30 iba a recibir, como sucedió, a la presidenta. ¿Antes qué estaba haciendo el papa? Estaba dando una vuelta con el papamóvil por la Plaza San Pedro […] Entonces llega a las 9:25 am. y a las 9:30 exactamente recibe a la presidenta. Pensábamos que iba a ser 10 minutos, 15 minutos, [pero] se demoró con la presidenta 25 a 30 minutos", agregó.

Consultado sobre los temas que abordó León XIV y la presidenta Boluarte, Schialer indicó que eran "temas privados" y que "imaginaba" que lo había invitado al Perú.

"Conversaron de temas que, obviamente, son privados. Estoy seguro de que la señora presidenta no solamente le agradeció lo afectuoso y el gran trabajo que ha tenido [...] Me imagino que lo invitó [al Perú], es algo que deseamos y sé que él, encarecidamente, quiere venir al Perú y continuar además, desde esa nueva posición, una posición tan importante, tan visible, el apostolado que durante 40 años ha tenido en el Perú", señaló.

El ministro de Relaciones Exteriores consideró que, en suma, el viaje de la delegación peruana encabezada por la presidenta había sido positivo y que el papa se mostró agradecido con nuestro país.

"En el balance, nosotros somos cautos para utilizar superlativos, pero sí creo que, en este caso, vale la pena: ha sido muy positivo. Las coordinaciones con el Vaticano, con protocolo de Vaticano, desde muy temprano, fueron hechas al milímetro", aseveró.

"Hubo algunas cosas adicionales que el propio papa quiso. Por ejemplo, se nos indicó que en la oficina que tiene el santo padre en el propio San Pedro, en la sacristía, solamente ingresábamos acompañando a la señora presidenta, el embajador Chuquihuara […] y yo, nadie más. Pero el papa le indicó a su jefe de protocolo que no, que él quería que toda la delegación esté, porque iba a tener audiencia privada con la señora presidenta y después quería saludar y bendecir a toda la delegación peruana. Así que fuimos todos […] Todos estuvimos ahí, muy emocionados", remarcó.

Schialer dice que evalúa con la presidenta al próximo embajador ante el Vaticano

Por otro lado, el canciller indicó que juntamente con la mandataria se encuentran evaluando al próximo embajador del Perú ante el Vaticano, más aún, considerando que el papa León XIV tiene nacionalidad peruana.

"Esto es algo que, efectivamente, la señora presidenta y yo estamos considerando muy precisamente, muy delicadamente este puesto, no solamente por el mérito que siempre ha tenido, o sea, ser embajador del Vaticano es algo sustantivo, es algo importante. Siempre han sido embajadores muy seniors y, en el caso de diplomáticos, de fin de carrera, es decir, un hombre o una mujer experimentados [...] Bueno, veamos si los tenemos", refirió.

"Ahora con el papa peruano, esto adquiere doble, triple o cuádruple importancia, sí estamos, con la señora presidenta, viendo a quién mandar", remarcó.

Respecto al rumor de que el expresidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén podría ser considerado para ese puesto diplomático, Schialer evitó responder.

"Nosotros no comentamos sobre esas cosas por una sencilla razón: porque esto también tiene que ver con el Estado receptor. No queremos ni obligar ni motivar ninguna reacción de ningún tipo. [El Vaticano] puede perfectamente no aceptar, como cualquier otro Estado. No lo hacen expresa ni explícitamente", indicó.

"Tampoco voy a comentar esto en público, pero yo le digo [que] va a haber, creo yo, una figura de aceptación nacional", subrayó.

No obstante, resaltó que Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, no estuvo considerado para el puesto.

"El señor Demartini nunca iba a ir ahí. Yo no lo dije con esta claridad en ese momento, por la sencilla razón de que nosotros no comentamos estas cosas a través de los medios, porque tiene que ver con negocios de Estado. Eso es muy delicado", puntualizó.