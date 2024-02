El plástico: útil, pero perjudicial para el ambiente y la salud

Presente en casi todo lo que consumimos y utilizamos, el plástico puede ser práctico, pero también nocivo. Conoce todo sobre este material en el último episodio de “Ciencia al Día”, el podcast de actualidad científica de RPP.

Por: Herless Alvarez Bazán

Desde su descubrimiento a comienzos del siglo pasado, el plástico ha tenido numerosos usos, desde contenedores para alimentos hasta componentes tecnológicos. Sin embargo, también ha tenido impactos negativos significativos en el medio ambiente y en la salud humana.

Si bien la comunidad científica alertó años atrás sobre los “microplásticos”, partículas microscópicas de este material en el ecosistema marino, una reciente investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, volvió a encender las alarmas al evidenciar su presencia en botellas de agua de consumo humano.

Actualmente, el plástico está presente prácticamente en todo. Por eso es importante saber qué es realmente, qué tipos existen, cuáles son sus propiedades y cuál es su papel en el mundo contemporáneo.

Es de suma importancia conocer todos los aspectos relacionados a este material para tener una visión integral de este material que permita su uso adecuado y reducir sus consecuencias negativas.

Para conversar al respecto, el último episodio del podcast “Ciencia al Día” de RPP tiene como invitada a Marisa Quiñones, ingeniera química, magíster en ecología, gestión ambiental y experta en el tema.

