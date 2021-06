Carlos Bruce, miembro del equipo técnico de la candidata Keiko Fujimori. | Fuente: RPP Noticias

El exministro Carlos Bruce, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, consideró que este domingo 6 de junio, día en el que se realizará la segunda vuelta, ambos candidatos que disputan la Presidencia deberán respetar los resultados. Al respecto, aseguró que su partido y la propia Keiko Fujimori tienen "la madurez suficiente" para respetar la voluntad popular.

"El domingo respetar los resultados, sean favorables o adversos. Hasta el momento nosotros no hemos visto ninguna prueba que nos indique que hay un fraude en ciernes, siempre hay cosas que uno puede mejorar en uno elección, y estaremos alertas, pero nosotros no vemos que haya un fraude organizado para el domingo", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el excongresista dijo esperar que, de parte del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, "haya una madurez suficiente" para respetar los resultados de la segunda vuelta. Agregó que, en ambas candidaturas deberán comprender que alrededor de la mitad del país no optó por una de estas alternativas.

"Quien salga ganador entienda que hubo la otra mitad de peruanos que no votó por él. La mitad del país no votó por el que gane, por lo tanto, tendrá que escuchar los planteamientos del que no resultó ganador y ver de incorporar esos planteamientos a la acción de gobierno para buscar un consenso nacional", opinó.

Propuestas de Fuerza Popular

En otro momento, Carlos Bruce reconoció que "uno de los grandes éxitos que se va a llevar el señor Sagasti es el tema de las vacunas" y que, por esta razón, desde su partido no ven "ninguna razón para cambiar lo que está funcionando". El exministro recordó que cuando Sagasti asumió el cargo, el expresidente Martín Vizcarra "no había comprado una sola vacuna a pesar de haber tenido meses para hacerlo".

"Sagasti encontró la situación así y ha empezado un proceso de vacunación que cada vez va acelerándose. Yo me he vacunado el lunes en el centro educativo donde me tocó y todo fue bien organizado, me habré tomado 45 minutos en total entre la cola y que me vacuné, y uno siente una sensación de alivio muy grande", destacó.

El exministro de Vivienda también propuso que, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, se creará una entidad urbanizadora del Estado que se encargará de ubicar terrenos para instalarle redes primarias de agua, desagüe y luz y camino de acceso para luego dividir estos lotes y subastarlos al sector privado para que, finalmente, se construyan casas de Techo Propio.

"La gente, con lo mismo o menos que le paga al organizador de la invasión, puede poner su cuota inicial para tener su casa con Techo Propio. Desde el día uno tiene título, agua, desagüe, luz y una casa. En cambio, cuando invade tiene que esperar 10 años para que le den título de propiedad y otro tanto para que le den agua y desagüe. De esta manera solucionamos el tema de la vivienda y contribuimos a que la sociedad crezca de manera ordenada", explicó.



