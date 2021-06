Elecciones 2021 | Fuente: Andina

Los intentos por desprestigiar y sembrar dudas sobre los organismos responsables de las elecciones del próximo domingo 6 de junio, unas de las más polarizadas de la historia del país, son "preocupantes y peligrosos", según expertos de Naciones Unidas.



"Hay algo que vemos con preocupación. Los ataques a las instituciones electorales, que es algo novedoso y peligroso que está sucediendo en esta campaña", razonó en una entrevista con Efe Luis Martínez-Betanzos, asesor electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



"Quien tiene que dar resultados tiene que ser creíble, y si irresponsablemente se erosiona esa imagen se pone en riesgo el proceso, que es muy delicado", advirtió Martínez-Betanzos.



El experto español se refirió así a algunas informaciones publicadas "irresponsablemente" por medios de comunicación o difundidas por redes sociales con ataques tanto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



"No hay nada ni nadie que haya dañado la credibilidad (de la ONPE y el JNE). Veo ataques de uno y otro lado, pero no hay fraude. El fraude electoral en cualquier país sólo lo puede organizar e instruir el Ejecutivo y aquí el Gobierno lo está gestionando de forma impecable y leal con la democracia", razonó el asesor.

ONU advierte de noticias falsas de fraude

En los últimos días, algunos medios han denunciado como evidencia infundada de fraude hechos como en el padrón electoral haya personas fallecidas, algo que es habitual porque el registro se cierra un año antes de la elección, tiempo en el que ha muerto gente, especialmente por la COVID-19.



Otros han denunciado la supuesta proximidad de los dirigentes del ONPE y el JNE con figuras políticas de izquierdas o de derechas o la negativa del Ejecutivo a permitir el acceso a observadores internacionales, quienes sin embargo habrían solicitado su acreditación fuera de plazo o no contaban con la experiencia previa exigida.



Todas esas noticias falsas de fraude parecen orientadas a sembrar dudas sobre un resultado electoral que se prevé será muy ajustado e impredecible entre dos propuestas que ocupan polos opuestos del espectro político.

ONU invoca a actuar con lealtad

En ese sentido, Martínez-Betanzos exhortó a todos los actores del sistema político, entre ellos los partidos, candidatos, simpatizantes y medios de comunicación, a actuar con "lealtad" y no tratar de distorsionar la realidad para "hacer tambalear el sistema".



"El sistema electoral peruano es una máquina engrasada y no hay riesgos. Solo tiene problemas para contrarrestar las noticias falsas y dificultades en su comunicación estratégica en este sentido, como muchos otros", acotó.



Asimismo, el analista apuntó que no hay que confundir entre la apuesta de los medios de comunicación peruanos por uno de los candidatos en sus líneas editoriales, lo que está amparado por la libertad de prensa, con la publicación de "noticias que van a crear confusión y que cruzan líneas rojas".



"Todo el mundo debe ser responsable de lo que ocurre en el país. Es un proceso naturalmente tenso porque se juega el poder y está polarizado porque son posiciones muy opuestas en el arco de ideas. Por eso todos deben ser responsables de lo que hacen y dicen", añadió.



En ese sentido, y ante la posibilidad de que los resultados sean muy apretados, pidió que todos los agentes políticos "tengan paciencia y sean conscientes de lanzar ese mensaje", así como que se acepten "en buena lid" lo que salga de las urnas.

