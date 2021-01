César Acuña se enteró en Arequipa sobre la decisión del Jurado Electoral Especial. | Fuente: RPP Noticias

César Acuña Peralta respondió a la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 que lo excluye de participar en las próximas elecciones y aseguró que el ente electoral se extralimitó por lo que presentarán su apelación.

“Tenemos para apelar y demostrar que el poder especial se equivocó. Además, no creo que por segunda vez me excluyan, ¿no?”

Según el JEE, César Acuña había declarado en su hoja de vida que tenía 18 bienes inmuebles -17 en Perú y 1 en el extranjero-. Sin embargo, según los Registros Públicos tendría un bien inmueble adicional en Lima.

Ante esto, el líder de Alianza Para el Progreso explicó que tenía una propiedad que estaba en trámite para registrarla en Registros Públicos, por lo que no la puso en la relación de bienes porque el plazo cerró el 22 de diciembre, y este inmueble fue inscrito recién el 24.

“Había una propiedad que estaba en trámite para registrarla, pero como no la registraron, no la puse en la relación del 22 (de diciembre). Y esa propiedad ha sido chequeada el día 24 de diciembre. Entonces, el último día que teníamos los candidatos para presentar la relación de bienes era el 22. Reitero, como no se había registrado, no se puso en la información”, señaló.

Desde Arequipa, Acuña Peralta manifestó que presentarán la documentación necesaria para comprobar que han cumplido con la ley.

“Lo que ahora vamos a hacer es hacerle recordar al Jurado Especial, que se ha extralimitado, es presentar el documento en donde diga que hemos cumplido con la ley hasta el 22” afirmó.