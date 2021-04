A pocos días de celebrarse las elecciones generales 2021, el proyecto "Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad en Perú", que reúne a organizaciones de mujeres con discapacidad, recordó que son más de 3 millones de personas que viven en esta situación de vulnerabilidad y que también emitirán sus votos en las urnas este 11 de abril.



Rocío Cubas, vocera de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip), indicó que las mujeres con discapacidad afrontan diariamente una serie de dificultades para poder movilizarse, acceder a un puesto de empleo, emprender un negocio propio y hasta para poder ser madres si así lo desean.



"Cuando me presento a un trabajo, me enfrento al prejuicio desde que entro a la entrevista laboral hasta que me retiro. Los reclutadores no creen que sea capaz de asumir el rol y no me brindan una oportunidad", comentó.



MÁS DESIGUALDAD EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA

En esa misma línea, Lizzi Molina, de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú (Frater), señaló que las personas con discapacidad enfrentan diferentes barreras para su desplazamiento en las calles y en el transporte público, razón por la cual deben gastar más dinero que el resto de personas para llegar a su destino.



"Esta pandemia golpeó al país, pero a nosotras aún más, por las restricciones sanitarias para frenar la pandemia muchas perdimos nuestros empleos, emprendimiento y negocios propios. No pedimos bonos sino oportunidades laborales", sostuvo por su parte, María Laura, vocera de la Fenamudip.



Los colectivos de mujeres con discapacidad urgieron que el gobierno en todos sus niveles (nacional, regional y local) articule una estrategia interseccional que garantice el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a los servicios de salud, eliminando las barreras de accesibilidad a los mismos.



Otra problemática que aqueja a esta comunidad durante esta pandemia son los obstáculos para acceder al sistema de justicia en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. "Permanentemente, enfrentamos barreras, desde el hecho de interponer una denuncia en la comisaría que nos impide ejercer nuestros derechos hasta obtener justicia", sostuvo Liliana Rojas, de la Frater.

Solo el 13% de mujeres con discapacidad tienen empleo, según estudios. | Fuente: Andina

