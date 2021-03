Seis candidatos debatieron sus propuestas esta noche. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Los politólogos Denisse Rodríguez y Omar Awapara destacaron el formato del primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que solo participaron 6 postulantes, porque permitió un intercambio "más abierto" en comparación a lo que hubiera sido un evento con los 18 candidatos presidenciales.

Denisse Rodríguez, politóloga de la Universidad Humboldt, consideró que, pese a los cortos intervalos que por momentos tenían los candidatos para responder -por el empleo del tiempo asignado-, este formato fue aprovechado por candidatos con mayor experiencia. En este grupo, por ejemplo, Omar Awapara citó a Alberto Beingolea "por su experiencia ante cámaras" y, en el lado opuesto a George Forsyth.

"Este debate es lo más cerca a un debate que vamos a tener. Es poco ortodoxo -esto de los tiempos y la gente (candidatos) que se quedaban con segundos para replicar- pero lo que ha causado es que todos los candidatos estén muy atentos y alertas a responder. Hemos visto candidatos que han sabido responder mejor este formato que otros, claramente los que tienen más experiencia en los debates", señaló Rodríguez.

Un formato para ir a la ofensiva



Por su parte, el politólogo Omar Awapara consideró que George Forsyth "quedó un poco descolocado" con las respuestas que recibió de parte de las candidatas Verónika Mendoza y Keiko Fujimori cuando intentó cuestionarlas. Pese a esto, Denisse Rodríguez notó "una mejora" del candidato de Victoria Nacional en los debates.

"Lo malo es Acuña, realmente es un malísimo orador, repetía las mismas frases. Las preguntas de corrupción nadie las respondió, me pareció lo más feo. Todo el mundo se dedicó a atacar, a hablar otras cosas. Nadie entendió y no me queda claro si están preparados para manejar el tema de la lucha contra la corrupción y la integridad", señaló Rodríguez.

"Lo bueno creo que ha sido ver a los candidatos con muchas ganas de convencer a los indecisos. Creo que el formato les permitió salir un poco a la ofensiva y salir en busca de esos votos indecisos, incluso buscando hasta los votos de los rivales. Lo malo fue, sin querer, que en el formato había secuencias que no terminaron de funcionar en la distribución de los tiempos", refirió Awapara.

