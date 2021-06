Keiko Fujimori en entrevista con RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

La candidata presidencial Keiko Fujimori aseguró que su partido, Fuerza Popular, respetará los resultados de la segunda vuelta electoral; no obstante, exhortó a los ciudadanos, prensa y observadores internacionales a que "estén muy atentos" a lo largo de la jornada electoral del domingo 6 para que cualquier denuncia pueda ser atendida por los órganos electorales.

"Por lo pronto, yo desde ahora puedo decir que voy a respetar los resultados, como debe ser, y a partir del 6 de junio tenemos que trabajar en la unidad de todos los peruanos. Sabemos que esta segunda vuelta ha sido muy polarizada pero no podemos seguir tirando piedras, no de nuestro lado, por el lado del adversario. Ese tipo de ataques, el fomentar la violencia, el fomentar la lucha de clases le hace un daño terrible al país", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, la candidata de Fuerza Popular insistió en que respetará "escrupulosamente" los resultados e invocó al partido Perú Libre y al candidato Pedro Castillo para que "haya un respeto a lo que finalmente la voluntad popular decida". Asimismo, cuestionó los actos de violencia que se generaron en las últimas semanas como parte de la campaña presidencial y los actos de hostigamiento que sufrieron sus simpatizantes.

"La polarización a la que ha llegado esta segunda vuelta ha sido muy fuerte. Esta es la tercera oportunidad en la que llego a la segunda vuelta y en ninguna de las contiendas anteriores he enfrentado actos tan violentos como los que he visto en las últimas semanas y por eso soy consciente que debemos tender los puentes necesarios y generar espacios de diálogo, sobre todo con los miembros de Perú Libre", señaló.

En otro momento, la excongresista mostró su intención de que, independientemente de los resultados de este domingo 6 de junio, desde el próximo Congreso de la República se prioricen temas como el de salud y la reactivación económica. Al respecto, garantizó su intención de "generar puentes" con las distintas fuerzas políticas, de priorizar una agenda y de respetar lo que la mayoría institucional decida.

"Yo he madurado, he cambiado. El haber ingreso injustamente tres veces a prisión me permitió reflexionar, más allá del dolor, pero me ha podido hacer recapacitar, hacer un balance de lo que ha sido mi vida política y personal. Sé que he cometido y errores y por eso he pedido perdón, pero, así como he pedido perdón, he hecho un juramento donde en los aspectos fundamentales está mi compromiso de respetar la democracia", señaló.

