Keiko Fujimori y Pedro Castillo se enfrentan este domingo en la segunda vuelta electoral. | Fuente: EFE

Este domingo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral en donde Keiko Fujimori y Pedro Castillo, cualquiera de ellos, será elegido como próximo presidente de la República.

Alexandra Ames, politóloga, expresó que la ciudadanía deberá de respetar los resultados. "Los ciudadanos debemos de mostrar madurez democrática y aceptar los resultados, nos guste o no", dijo en La Rotativa del Aire.

"No se trata de que si sale electo el que no me gusta voy a cuestionar el proceso electoral", agregó. Asimismo, Alexandra Ames indicó que el candidato que salga elegido como nuevo mandatario deberá de hacer una continuidad en lo que se ha trabajado en estos últimos años.

"Es importante trabajar sobre lo construido. Es necesario. Para que, quien entre, no se haga un borrón y cuenta nueva, sino asegurar la continuidad y la tranquilidad", indicó.

MENSAJE A LA NACIÓN DE FRANCISCO SAGASTI

El presidente Francisco Sagasti emitió un Mensaje a la Nación a dos días de las elecciones. En este, invocó a los candidatos presidenciales a también respetar los resultados finales que emita la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además, indicó que, una vez que el JNE emita los resultados oficiales en su totalidad, su gobierno convocará al triunfador para desarrollar el proceso de transferencia respectivo.

“Desde ya, anuncio que inmediatamente después de que el Jurado Nacional de Elecciones publique los resultados oficiales el gobierno de transición y emergencia convocará al que el voto popular haya elegido para que conduzca el destino del país en los próximos 5 años", dijo.

