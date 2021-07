Lourdes Flores, abogada de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La abogada Lourdes Flores Nano descartó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) esté por terminar la revisión de los recursos de apelación presentados por Fuerza Popular. Según detalló, ingresaron 360 apelaciones, de las cuales "solo 45" tuvieron un "pronunciamiento de fondo" y de estas se han visto 28 y "quedarían 17 pendientes".

"Además hay 50 actas que fueron declaradas improcedentes por falta de tasa, 258 por un tema de horario, dos por falta de firma y otras cinco. En otras palabras, para nosotros quedan todavía por verse 332 apelaciones que podrían calificarla en las 17 pendientes sobre el fondo, las 50 que tienen que ver con la tasa y las 258 por el horario", detalló.

"Creo que ese es un primer tema que el Jurado debe tener cuidado de no cerrar, hemos pedido el uso de la palabra en una audiencia, pero es muy importante que se termine de ver todo eso y no se comenta el error de apresurar el paso y dar por terminado un tema que todavía tiene 332 apelaciones pendientes. Creo que muy es importante que el personal del Jurado revise sus números porque me parece que hay un error de apreciación", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, la excandidata presidencial consideró necesario que estos temas se vean en una nueva audiencia que tardaría "unos días más". La excandidata presidencial comentó que, "si fuera miembro del JNE" dispondría un día para ver las apelaciones pendientes, otro para las pendientes por tasa y "dos o tres días" para el resto.

Finalmente, la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) consideró que el presidente Francisco Sagasti debería tener "la valentía" de pedir una auditoría internacional, tal como lo han planteado allegados a Fuerza Popular, "para el esclarecimiento" de las supuestas irregularidades que fueron denunciadas en la segunda vuelta electoral.

JNE declaró infundadas otras siete nulidades

En la víspera, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas otras siete nulidades presentadas por Fuerza Popular respecto a mesas provenientes de las regiones de Huancavelica, Arequipa y San Martín por supuestas firmas falsas y otros alegatos.

En seis de los siete casos evaluados hoy, los magistrados votaron por mayoría de 3-1 y en un caso por unanimidad. Así se confirmó las decisiones de los Jurados Electores Especiales que en primera instancia ya habían declarado como infundadas todas estas nulidades.



Los votos en mayoría fueron de los magistrados Jorge Salas Arenas, Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez, mientras que Víctor Rodríguez Monteza votó para que se declare fundada la apelación en seis casos. En el último, los cuatro votaron para que sea infundada la apelación. De esta forma, estas siete actas continúan siendo válidas



El Jurado Nacional de Elecciones ya ha cumplido con revisar en audiencia las 28 apelaciones respecto a recursos declarados infundados por temas de fondo. Solo quedarían por verse las apelaciones respecto a recursos declarados improcedentes y que se resolverán sin audiencia con presencia de abogados y solo a través de sesiones de deliberación de los magistrados.

NUESTROS PODCAST



"El poder en tus manos": La demora en la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2021 tiene un impacto en la opinión de la comunidad internacional sobre el Perú. ¿Por qué es esto importante y qué hay que tener en cuenta?