APRA denunció problemas para inscribir sus listas parlamentaria. | Fuente: Foto: APRA

La exministra Nidia Vílchez, candidata presidencial por el Partido Aprista, reconoció una "negligencia" del personero legal de este partido en el hecho de que no se hayan inscrito las listas parlamentarias en 24 de las 27 circunscripciones electorales a nivel nacional. No obstante, cuestionó al sistema virtual que habilitó el Jurado Electoral Especial y anunció que solicitarán una auditoría para que se revise lo ocurrido con su partido.

"Solicito una revisión, una auditoría del sistema, y que se nos explique claramente y que se nos permita continuar con la inscripción. Este no es el primer proceso electoral en el que participa el Partido Aprista, pero es la primera vez que presenta a una fórmula presidencial con renovación en su liderazgo en el APRA", señaló en entrevista con RPP Noticias.

"Dejemos que el Jurado haga su papel y si, en extremo, resolviera en segunda instancia (que no procede el pedido) internamente nosotros tendremos responsables, quienes tendrán que asumir y poner sus cargos a disposición para responderle al APRA de una posible negligencia", añadió.

Vílchez denunció que existe una "intención de sacar al Partido Aprista de esta contienda"; no obstante, señaló que esto no será posible si es que el JEE cumple con verificar en qué momento este partido inscribió sus listas y por qué algunas regiones que lo hicieron de manera presencial tampoco figuran. "Yo iré hasta las últimas", apuntó.

La dirigente aprista también comentó que, una vez que se enteró de esta situación, convocó a una reunión en el local principal de este partido, en la avenida Alfonso Ugarte; sin embargo, reveló que no la dejaron ingresar, por lo que tuvo que reunirse con un grupo de candidatos en el local de Miraflores para evaluar lo sucedido. "No me abrieron el local de Alfonso Ugarte. Tal vez alguien se resiste a la renovación del APRA", señaló.

"Nosotros convocamos ayer en la tarde (a una reunión) para recibir el informe directamente de los candidatos y los personeros de las regiones que pudieron hacer la inscripción, pero al no abrírsenos una puerta, se abre la puerta de la casa política del APRA, en Miraflores, y ahí hemos recibido estos informes (…) El proceso de renovación en el liderazgo del Partido Aprista no tiene retroceso", relató.