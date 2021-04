Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, agradeció a la población por el respaldo que tuvo su candidatura en las elecciones y adelantó que tendrá que conversar "con las diferentes fuerzas políticas" de cara a lo que será la segunda vuelta electoral. Desde Cajamarca, señaló que tiene previsto reunirse con su equipo de campaña y con dirigentes ronderos "para hacerles entender de que mi carrera política está destinada para entregarle al país".

"Se trata del país y por el país tenemos que deponer cualquier actitud. Saludo en esta contienda a mis contendores. Por mi parte no van a tener ningún obstáculo, no solo para dialogar, sino para recoger la experiencia de sectores políticos. Creo que los demás candidatos no deben terminar la carrera con una primera vuelta, es necesario responder a gente que ha depositado la confianza por ellos. Tienen aquí a un partido y a una persona dispuesta para sacar adelante al país", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, el candidato presidencial indicó que "no puede trata de que encamine el desarrollo del país los que han ganado", por lo que hizo un llamado a "un espacio de amplia concertación del país por el bien del país". Asimismo, reconoció que en estas primeras horas ha recibido llamadas de simpatizantes e incluso de líderes extranjeros.

En otro momento, Pedro Castillo reiteró su "convocatoria abierta" a los políticos que no resultaron electos. Al ser consultado por la posible división en el próximo Congreso, el candidato adelantó que en un eventual gobierno suyo podría convocar a expertos que participaron en las campañas de sus rivales "con la finalidad de estructurar la salida".

"Yo no lo veo fraccionado, no veo una situación dividida. El Congreso es uno solo y tiene que revertir su situación como primer poder del Estado y si hay que ayudarnos, hay que tender los puentes para poner al Perú adelante. El Congreso es el primer espacio de debate y ahí estaremos, trataremos de llevar la agenda nacional", apuntó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: