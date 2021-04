Luis Galarreta estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El candidato a la Primera Vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que, si su partido pasa a la segunda vuelta, enfocarán sus esfuerzos en reducir el antivoto que históricamente tiene Keiko Fujimori entre el electorado peruano.

“Hay un principio que es fundamental. Hay dos antivotos. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo en estos dos meses para que la gente no vote por nosotros por votar en contra del señor (Pedro) Castillo, como siempre lo han hecho por otros contra nosotros o contra Keiko”, comentó.

“Queremos que voten por nosotros, porque quiero que sepan que hemos aprendido la lección y que tenemos la mejor propuesta; y que tenemos una visión clara de lo que hay que hacer en el país”, añadió en entrevista en Ampliación de Noticias.

El excongresista Luis Galarreta señaló que, si se confirma el pase a segunda vuelta de Fuerza Popular, su partido planteará una “gran convocatoria” de partidos.

“En esta segunda vuelta, vamos a continuar lo que planteamos en parte en la primera, que es una gran apertura, una gran convocatoria. No estamos para odios. Aquí nadie ha triunfado, no ha ganado. Hay un grupo peruanos que se siente defraudado, alejado, que la economía social de mercado no ha llegado”, comentó.

“Nosotros, si se confirma (el pase a segunda vuelta), con absoluta humildad, habiendo aprendido de nuestros errores, haremos una convocatoria muy grande a profesionales, peruanos de primer nivel, a grupos políticos también, porque hay que hacer política”, agregó.

Sobre López Aliaga y De Soto

Luis Galarreta aseguró que Fuerza Popular aún no ha hecho coordinaciones con las agrupaciones de los candidatos Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, que tienen propuestas ideológicas similares al fujimorismo.

“Coincidimos con muchas cosas con el grupo del señor Rafael López Aliaga, como coincidimos con el grupo del señor (Hernando) De Soto. (Pero) no hemos hecho ningún tipo de reuniones”, refirió.

Al respecto, señaló que Fuerza Popular tendrá que hacer “política” en el Parlamento, debido a la gran cantidad de partidos que habrían alcanzado escaños, según las primeras proyecciones.

