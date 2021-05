Doctor Antonio Quispe, integrante del equipo técnico de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El doctor Antonio Quispe, integrante del equipo técnico de Perú Libre, señaló que un eventual gobierno de Pedro Castillo tomará decisiones basadas en evidencia. Al respecto, consideró que las cuarentenas "no tienen ninguna recomendación hoy en día" y, por lo tanto, esta medida, al igual que los toque de queda, no serían aplicadas nuevamente.

"En la época de la prehistoria, en la primera ola, de repente (era) la mejor opción, hoy en día no. No tiene sentido, no hay forma de aplicar la cuarentena que se dio. Las evidencias han demostrado que los toques de queda lo único que hacen es favorecer las aglomeraciones. No es algo que contribuya; por el contrario, favorece a las aglomeraciones", apuntó.

En entrevista con RPP Noticias, Quispe se mostró a favor de promover el uso seguro de los espacios abiertos, como las playas, parques y otros ambientes. De igual modo, planteó pensar en una "vacunación inteligente" en la que priorice inmunizar a aquellos que cumplen "una función social" como los docentes para favorecer al retorno a las aulas.

"En su momento hay que priorizar a aquellas personas que cumplen un rol social. Ahora se prioriza a aquellos que tienen mayor riesgo, cuando bajemos a la sección de adultos vamos a tener que priorizar que nos van a permitir retomar actividades. Tenemos que hacerlo, no es un tema de opción", explicó sobre un eventual regreso a las aulas.

En otro momento, el especialista destacó que el Plan de Gobierno de Pedro Castillo señale que las decisiones e intervenciones que se van a recomendar van a ser "basadas en la ciencia" actualizada, además del "recurso humano": técnicos, enfermeras y todos los profesionales que enfrenten la segunda ola.

"Eso es algo que hemos estado reclamándole al Gobierno desde el inicio de la pandemia y eso es un pilar fundamental (…) Esa sensibilidad con la cual vamos a intentar recuperar a ese recurso humano que nos va a permitir hacer los cambios que se requieren, es otro de los pilares de la estrategia", señaló.

"Esto es actualizar esta guía retrógrada del Ministerio de Salud que todavía aplica estrategias de la primera ola, todo el tema de transmisión por aerosoles que es vital y que el gobierno dijo que iba a comprar mascarillas y hasta ahora no llega una sola. (También) dejar todas esas cosas que no sirven de diluvios, ivermectinas, azitromicina", añadió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: