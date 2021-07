Informe del organismo especifica que las firmas en ambos casos "no son compatibles". | Fuente: Imagen referencial: Andina

El Jurado Electoral Especial de Huancavelica, a raíz de uno de los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular, solicitó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la verificación de firmas en 21 actas electorales de esa localidad.

RPP Noticias conoció que el 22 de junio, el Jurado Electoral Especial de Huancavelica remitió las 21 resoluciones y sus respectivas actas electorales en copia certificada y solicitó al Reniec que realice la verificación. Cabe precisar que este organismo es el encargado de cotejarlas con las listas de afiliados y actas de constitución de comités presentadas por las organizaciones políticas.

La Gerencia de Registro Electoral del Reniec atendió la solicitud del JEE de Huancavelica y emitió un oficio en el que solicitó al JEE de Huancavelica que remita los originales de las actas electorales; sin embargo, no obtuvo respuesta. A pesar de ello, Reniec informó que realizó la verificación con las copias de actas remitidas.

El procedimiento de verificación realizado por el Reniec, según detalla la propia institución, consistió en la comparación visual de las firmas de los titulares que obra en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales -RUIPN del Reniec- respecto a sus similares trazadas en las copias certificadas remitidas por el JEE de Huancavelica.

De acuerdo con el Reniec, de las 24 firmas verificadas, 5 de ellas "no serían compatibles con las registradas en Reniec y una no se pudo determinar". No obstante, la propia institución precisó que los informes emitidos al JEE de Huancavelica "no tienen calidad de pericia, al no contar con las muestras suficientes para su desarrollo, las mismas que deben ser originales de trazo espontáneo y coetáneas a la muestra cuestionada, de procedencia fiable y, de preferencia, públicos".

A modo de conclusión preliminar, el Reniec señaló que las firmas "no serían compatibles", aunque esto no significa necesariamente que no sean de la misma persona. La institución aclaró, además, que su análisis era insuficiente y que no podía determinar lo que se les pedía.

Cabe precisar que en el caso de Huancavelica, la única región donde Reniec pudo revisar firmas, los cuatro representates del pleno del JNE (Jorge Luis Salas Arenas, Jovián Sanjinez, Jorge Rodríguez Velez y Víctor Rodríguez Monteza) votaron por unanimidad para declarar infundado el pedido de Fuerza Popular.

Reniec no recibió las actas originales

Fuentes del Reniec explicaron a RPP Noticias que el informe se centra en una comparación visual de su registro con las copias que alcanzó el Jurado Electoral Especial. Asimismo, mencionaron que solicitaron obtener los originales de las actas para tener una mejor visualización; sin embargo, al no recibirlos, se trabajó con las copias para comparar una firma con la otra.

Asimismo, explicaron que para realizar un peritaje grafotécnico se necesitan otros elementos, como tener una mayor cantidad de muestras de las firmas del titular. Por esta razón, el informe remitido al Jurado Electoral Especial aclara que el análisis fue hecho solamente con una comparación visual de las firmas, mas no se trata de un estudio grafotécnico.

