¿En qué ha fallado el Estado para no poder prevenir las intensas lluvias e inundaciones? De acuerdo con el congresista Héctor Ventura, representante de Tumbes, la situación que viene atravesando su región en estos momentos se debe a que las autoridades, tanto del gobierno regional como de las municipalidades, no han cumplido con la descolmatación de los ríos y limpieza de los drenajes de la ciudad. "Todos los años se piden a las autoridades que cumplan con hacer esta descolmatación de los ríos. Algunos sí tienen ese interés en descolmatar los ríos algunos kilómetros que conlleva el río Tumbes, pero lamentablemente no se está cumpliendo con una función popiamente como gobierno regional, como municipalidad", indicó.