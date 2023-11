¿Es necesario el uso de sal en todas las comidas? La nutricionista Sara Abu Sabbah responde

Sara Abu Sabbah , nutricionista y conductora del programa Encendidos de RPP, explicó que la sal es un compuesto químico que está hecho de cloro (60%) y sodio (40%), los cuales son muy importantes para el equilibrio en nuestra vida. No obstante, recalcó que el exceso de sal puede provocarnos problemas cardiovasculares. "Tanto es así que en nuestro país, en el marco de la ley de alimentación saludable, se colocan los octógonos de advertencia para que la gente pueda identificar cuáles son aquellos alimentos altos en sodio que debemos controlar su consumo", señaló.

En ese sentido, ¿es necesario ponerle sal a todas las comidas? La respuesta es no. De acuerdo con la especialista, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es consumir 5 gramos de sal al día. "Ahora, el mayor consumo de sal no está en la comida de la olla o en el salero que le agregas al plato, sino más bien en los alimentos procesados. Aun cuando no tienen un sabor salado, hay diferentes (alimentos procesados) que contienen sodio", indicó.