Concytec advierte que "no hay normativa suficiente" para enfrentar a profesores con investigaciones bamba

07 Nov 2023 - 01:21

"Lo que se ha descubierto es que hay algunas suplantaciones de autorías, es decir, personas que declaran artículos que no son suyos o personas que son invitadas a partir de un pago para ser inscritas como coautores o autores (de una investigación académica), aun cuando no hayan sido parte o no conocen el tema", explicó Marticorena Castillo. Añadió que varios docentes recurren a esta irregular práctica porque las universidades e institutos públicos de investigación otorgan premios y reconocimientos por artículo científico.