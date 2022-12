Estado de emergencia, situación de Pedro Castillo y adelanto de elecciones: especialistas analizan la crisis en Perú

Adelanto de elecciones: Este mismo jueves, el pleno del Congreso debate la reforma electoral que propone el adelanto de elecciones generales y el recorte de los periodos presidencial y parlamentario. Sobre este tema, el abogado Walter Gutiérrez dijo que es "absolutamente razonable" que los próximos comicios se lleven a cabo en abril del 2024, tal como ha propuesto el Ejecutivo, porque primero se tienen que realizar algunas reformas políticas. "La primera de ellas, el artículo 117 de la Constitución. No puede ser que por interpretaciones retorcidas resulta que el presidente tiene patente de corso para delinquir. Dos, la bicameralidad: el principal acto de poder del Estado es el acto legislativo porque regula su libertad, regula el patrimonio, regula todo. Resulta que tenemos una cámara y además a menudo inexperta porque no hay reelección, por lo tanto tiene que haber segunda cámara y tiene que haber reelección. Tercer punto, tiene que haber una renovación por mitades a mitad del periodo y esto es fundamental, porque también es una señal al Congreso de que no tiene patente de corso", explicó.