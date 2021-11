El ex comandante general de la FAP, Jorge Chaparro. | Fuente: RPP

El excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Luis Chaparro, reiteró su denuncia sobre presuntas presiones para el ascenso de miembros de la institución, y señaló al propio ministro de Defensa Walter Ayala de haber hecho el pedido.

En diálogo con 'Nada Está Dicho' por RPP, indicó que este tema se lo solicitaron hasta en tres ocasiones, previo al proceso de ascensos, tanto el titular de Defensa, como el secretario del Despacho Presidencial y un asesor.

"Me lo pidió por teléfono Bruno Pacheco. Al día siguiente me lo pidió un asesor en mi oficina, después en una reunión que tuvimos el ministro de Defensa en su despacho. (Este último) me dijo que era un pedido de arriba, que había que atenderlo al general Briceño, al coronel Castillo y al coronel Vilca", detalló.

Según cuenta, no le dieron "ninguna" explicación para este pedido, solo le dijeron "que lo tenía que atender".

Sin embargo, afirma, se negó a promover el ascenso de los mencionados porque "no tenían las competencias".

"Briceño se presentaba al ascenso como el último de su promoción, era el sexto de seis concursantes, y yo tenía en esa promoción a un espada de honor, a un segundo que era defensor calificado de la patria", explicó.

El excomandante lamentó que se hayan tratado de dar estas presiones en la Fuerza Aérea. "Es una vergüenza para la institución, ir a mendigar algún favor es de lo más bajo", remarcó.

Denuncia similar en el Ejército

Esta mañana, el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, reveló en 'Ampliación de Noticias' de RPP que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala, así como el mismo mandatario Pedro Castillo, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles (Sánchez Cahuancamo y Ciro Bocanegra).



"Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados", manifestó.