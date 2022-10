Exjefe del INS sobre instalación de planta de vacunas en Perú: "Es necesario, pero no será en el corto plazo"

"No es fácil porque es un proceso complejo en donde va a depender de que tipo de plataforma tecnológica se decide utilizar, todas son complejas (y rigurosas)" | Fuente: RPP/captura

Ernesto Gozzer, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), declaró que es importante tener una planta de producción de vacunas en el país, pero apuntó que no debe generarse mucha expectiva si no se logran cumplir los acuerdos.

"No es fácil porque es un proceso complejo en donde va a depender de qué tipo de plataforma tecnológica se decide utilizar. Todas son complejas (y rigurosas). Hay que responder una serie de buenas prácticas de manufactura y controles de calidad en todas las etapas de fabricación del envasado del almacenamiento y luego la distribución de vacunas", declaró en Las Cosas como Son.

La consulta parte luego de que el mandatario Pedro Castillo anunciara que se implementará una planta de vacunas en el Perú. Este anuncio fue saludado por el exjefe del INS, pero aseguró que es un proceso largo que involucra a muchos gobiernos nacionales en continuar la propuesta.

"¿Se debe tener? Claro que sí, es necesario. Pero se debe saber que esto no será en el corto plazo. Por lo tanto, debe haber acuerdos para que este proceso dure varios gobiernos, si no caemos en las expectativas exageradas de pensar que por haber formado una comisión se va a tener una planta de vacunación funcionando y vacunas produciendo en uno, dos o tres años. Eso no es posible pero sí tenemos que empezar", comentó Gozzer.

Capital Humano y importancia

Gozzer también se refirió a la necesidad de capacitar al personal de salud con la vacunación. Ejemplificó su postura con las capactiaciones que han recibido los equipos sanitarios de Brasil y Argentina en Sudáfrica. Además, recalcó que si ambos países tienen plantas de vacunas es por un proceso de negoación de 30 años en aproximado.

"Hay que trabajar la parte legislativa, la parte constitucional, en el estado de la vacuna, de qué tipo y con qué tecnología. Necesitamos que sí [se implemente planta de vacunas], pero no es tan fácil ni hay que generar expectativas que no se van a cumplir", declaró el exjefe del INS en Las Cosas como Son.

Señaló la importancia de mejorar lo que se ha manejado desde el sector Salud para ver viable la planta de vacunas. Así, se refirió a atender las necesidades suspendidas por la pandemia y promover la inversión en servicios de salud.



"Es necesario que se invierta, pero que también exista un acuerdo y se apoye esto no como la iniciativa de tal o cual Gobierno, sino como la necesidad de nuestro país que en una emergencia sanitaria, como la que ocurrió, no estemos dependiendo del tiempo", declaró.

Observar parte preventiva

Añadió que es vital la parte preventiva que "no se ha potenciado adecuadamente". "Necesitamos potenciar la vigilancia, los laboratorios de salud pública, programas de prevención, comunicación de salud".

Ratificó que la medida propuesta por Pedro Castillo sí demorará ya que se necesita negociar la parte de las regulaciones, el aspecto legal, personal de salud y el trabajo internacional con los organismos mundiales de la salud (OMS, OPS, etc.).

Castillo anunció planta Sputnik V



Recordemos que el año pasado, durante sus primeros meses como mandatario, Pedro Castillo anunció la instalación de una planta de producción en el país de la vacuna rusa Sputnik V, tras un acuerdo con el gobierno de Vladimir Putin.

"Anuncio que, producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso, se ha coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país", dijo el presidente.

El entonces ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó horas mas tarde que la instalación de una planta de fabricación de la vacuna Sputnik V, del laboratorio ruso Gamaleya, se daría recién en 2023.

"No queremos generar una expectativa a plazo. No podremos definir un plazo, pero creemos que sería para el año 2023 con mucha suerte", indicó al noticiero 24 Horas. Para ello, explicó que el Gobierno peruano tendrá que marcar "los aspectos comerciales que definirían este proceso" con el Gobierno ruso.