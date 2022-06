Francisco Sagasti, expresidente de la República. | Fuente: Andina

El expresidente Franciso Sagasti calificó como "absurdas y tontas" las presunciones sobre una supuesta reunión secreta suya con el presidente Pedro Castillo, luego de que se revelara que la noche del 2 de noviembre de 2021 visitó el mandatario en Palacio de Gobierno, en un encuentro no registrado en el portal de transparencia.

"Es una de las cosas más absurdas y tontas, no hay ninguna reunión secreta ni clandestina en ningún momento", dijo en una entrevista a la periodista Rosa María Palacios en radio Santa Rosa.

El exmandatario explicó que ha tenido cinco reuniones con el presidente Castillo, dos cuando aún era presidente y otras tres durante la nueva gestión de gobierno.

Indicó que la primera fue protocolar, en Palacio de Gobierno; la segunda en su casa, a donde invitó al mandatario electo para explicarle el proceso de las adquisiones de las vacunas contra la COVID-19, y una tercera en la que solicitó conversar con Castillo para expresarle su preocupación sobre los planes del nuevo gobierno de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La reunión no registrada

La cuarta reunión, la de la controversia, fue para tratar un tema reservado de negociaciones internacionales iniciado en el gobierno de transición que presidió y cuyo "desenlace final iba a ser a fines de noviembre". Sagasti puntualizó que para ello solicitó una cita con anticipación y que esta no no se concreto hasta la noche del 2 de noviembre, cuando lo llamaron para que acuda a Palacio de Gobierno de inmediato.

El expresidente dijo que llegó a la casa de gobierno pasadas las nueve de la noche, preguntó por donde se podía ingresar a esa hora y le indicaron entrar "por la residencia".

"Para que vean que no es secreto, cuando alguien se dirige a la residecia por la calle Loreto, donde está la estación de Policia, hay un control que anota quien entra y luego otro [...] Llego, entro, me hacen pasar, me rueno con el presidente y le explico todos estos tema", afirmó.



Sagasti indicó que el presidente Castillo también le hizo una pregunta sobre como debe ser la relación entre el Jefe de Estado y la presidencia del Consejo de Ministros, ad portas del pedido del voto de confianza del gabinete de Mirtha Vàsquez ante el Congreso realizado el 4 de noviembre de 2021.

"(Le dije) que era mejor una relación armónica, continua [...] (con) alguien de su confianza [..] que conozca bien todo el aparato del Estado", comentó.

En cuanto a las sospechas sobre la reunión por no haberse registrado de manera oficial, Sagasti dijo que esa "es una responsabilidad de la Secretaría de Palacio.