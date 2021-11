Francisco Sagasti: "Si hubiera pedido una auditoría a las elecciones, habría violado la Constitución"

Francisco Sagasti, expresidente de la República. | Fuente: Foto: Archivo Andina / Video: RPP Noticias

El expresidente Francisco Sagasti señaló que su gobierno demostró una "absoluta neutralidad" sobre el proceso electoral y aseguró que "no tomamos partido por ninguno de los contendores" ni en la primera ni en la segunda vuelta. Asimismo, recordó que toda la jornada fue seguida "a detalle" por la misión de observadores internacionales.

"Recordemos que hubo 12 misiones de observadores internacionales, la más grande fue la de la OEA, la que tiene más experiencia con más de 30 personas, con quien nos reunimos. Le dimos todo el apoyo al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE, pero ahora plantean que yo he pedido intervenir y pedir una autoría", destacó.

En diálogo con Enfoque de los Sábados, el exjefe de Estado consideró que acceder al pedido de una autoría, aparte del trabajo de las misiones de observación, "es pedirme que hubiera violado la Constitución". Sagasti citó el artículo 118 de la Constitución que establece que el presidente debe hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.

"Si yo hubiera pedido una auditoría, hubiera violado el artículo 181 y el 118, más aún, pedirle una auditoría a la OEA, cuya misión fue la más grande, y que indicó con toda claridad que las elecciones fueron limpias y libres, a diferencia de lo que hizo meses antes en Bolivia, en la cual cuestionó el proceso electoral de una manera muy clara", señaló.

"En este caso (Perú) dijo que no había detectado ninguna irregularidad. ¿Voy a pedirle al secretario general de la OEA que desautorice a la misión que se ha pasado más de ocho meses en el país haciendo este seguimiento y que ha dado un informe de conformidad y de que no ha habido irregularidades? Si yo hubiera hecho lo que me piden, hubiera violado la Constitución", reiteró.



Sagasti cuestiona el pedido de vacancia

En otro momento, el expresidente Francisco Sagasti cuestionó el pedido de vacancia contra Pedro Castillo planteado por la congresista Patricia Chirinos. En Enfoque de los Sábados, el exmandatario lamentó que nuevamente este recurso, previsto en la Constitución, se utilice como medida para "invalidar" los resultados de las recientes elecciones generales.

"La forma como se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y realmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas. Creo que este pedido de vacancia, simplemente porque el señor es incapaz, me parece una aberración, no tiene ningún sentido, creo que tenemos que respetar las normas y hacer que su periodo concluya y criticarlo, sugerirle cosas para que su gobierno funcione mejor", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Francisco Sagasti criticó los argumentos que se han utilizado para tramitar una vacancia presidencial y recordó que se trata de un recurso "absolutamente extremo". Además, insistió en que no existe ninguna causal en la Constitución que indique que el presidente puede ser vacado por incapacidad al ejercicio del cargo.

"Como no me gustan los resultados electorales en el que he participado, entonces hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó; es decir, hay que irrespetar la voluntad popular. Este pedido de vacancia se supone y se hizo y en la historia de nuestras Constituciones es un caso extremo que estaba referido a una posible incapacidad mental", señaló.

