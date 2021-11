Francisco Sagasti niega que su Gobierno haya decidido "parar" el retorno a las clases presenciales | Fuente: Foto: Minedu / Video: RPP Noticias

El expresidente Francisco Sagasti negó que su gestión haya decidido frenar el retorno a las clases escolares presenciales. Esto luego de que el exministro Martín Benavides dijera que el gobierno de transición tomó la decisión de "parar" el retorno a las aulas hasta marzo del 2021, pese a la evidencia internacional sobre el bajo riesgo de contagio en estos lugares.

"Creo que hay una desinformación por parte del exministro. Lo que encontramos no fue ningún plan piloto, tampoco una estrategia de retorno a clases por escrito. Lo que se había planteado en junio era algunos informes de las Direcciones sobre la apertura (pero) no hubo norma alguna para el año escolar 2021", respondió.

Días atrás, Martín Benavides, exministro de Educación durante el gobierno de Martín Vizcarra, atribuyó a la gestión de Francisco Sagasti la decisión de no retornar a las clases presenciales, tal como venía ocurriendo en otros países. Sagasti recordó que, aparte de "algunos informes", tampoco se había pedido la autorización del Ministerio de Salud (Minsa).

"Encontramos en noviembre un informe del Minsa en el cual ponía algunos reparos y que fue actualizado en marzo por la segunda ola. Entonces lo que hicimos fue tomar lo anterior, que no era ningún plan para entrar a las clases, y ver cómo en esas nuevas circunstancias podría aplicarse gradualmente, y eso es lo que se está haciendo en la actualidad", precisó.

"Se modificaron las normas con el fin de la segunda ola para asegurar el retorno a clases. Se sumó la vacunación de los profesores en las zonas rurales y luego se trabajó con los gobiernos regionales. Entonces, el haber dejado un esquema para poder hacer un piloto para 832 escuelas rurales no quiere decir que se tenga un plan para retorno a clases", agregó.

En otro momento, Sagasti calificó de "nefastos" los "ataques" a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) hechos por el actual Congreso y el anterior. En su opinión, por lo que exhortó a la Comisión de Educación del Parlamento a que "recapaciten" sobre las reformas que se pretenden realizar a esta institución.

"Vemos un ataque contra le excelencia académica. Lo peor es que veo que algunos rectores de algunas universidades encima se suman a esto. Lo que quieren es volver a la argolla de las universidades que se manejaban como ellos querían (…) Lo increíble es que autoridades universitarias y congresistas quieran desandar lo que se ha andado, que no es poco, reducir la autonomía de la Sunedu y convertirla nuevamente en un club de rectores", reprochó.

Sagasti cuestiona el pedido de vacancia

En otra parte de la entrevista, Sagasti cuestionó el pedido de vacancia contra Pedro Castillo planteado por la congresista Patricia Chirinos. En Enfoque de los Sábados, el exmandatario lamentó que nuevamente este recurso, previsto en la Constitución, se utilice como medida para "invalidar" los resultados de las recientes elecciones generales.

"La forma como se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y realmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas. Creo que este pedido de vacancia, simplemente porque el señor es incapaz, me parece una aberración, no tiene ningún sentido, creo que tenemos que respetar las normas y hacer que su periodo concluya y criticarlo, sugerirle cosas para que su gobierno funcione mejor", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Francisco Sagasti criticó los argumentos que se han utilizado para tramitar una vacancia presidencial y recordó que se trata de un recurso "absolutamente extremo". Además, insistió en que no existe ninguna causal en la Constitución que indique que el presidente puede ser vacado por incapacidad al ejercicio del cargo.

"Como no me gustan los resultados electorales en el que he participado, entonces hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó; es decir, hay que irrespetar la voluntad popular. Este pedido de vacancia se supone y se hizo y en la historia de nuestras Constituciones es un caso extremo que estaba referido a una posible incapacidad mental", señaló.

