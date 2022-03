Beder Camacho afirma que exfuncionarios que denunciaron 'Gabinete en la sombra' ahora se retractan

Beder Camacho es investigado por la Fiscalía como parte del supuesto 'Gabinete en la sombra' de Pedro Castillo. | Fuente: RPP Noticias

Beder Camacho, secretario encargado del despacho presidencial, afirmó este viernes que los exfuncionarios que denunciaron un supuesto 'Gabinete en la sombra' ahora se retractan de sus declaraciones ante el Ministerio Público.

Camacho señaló que entre esos funcionarios se encuentran la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el exministro del Interior, Avelino Guillén.

"Avelino Guillén se ha presentado a dar declaraciones a la Fiscalía, ha dicho que no hay 'Gabinete en la sombra' y que los denunciados en ningún momento se han acercado a él para despedir o recomendar a algún funcionario", dijo a La rotativa del aire por RPP.



Sobre las expresiones de Mirtha Vásquez, el secretario indicó que estas se dieron "cuando había dejado de ser premier, (con) los ánimos y declaraciones en 'caliente' (...). Ahora en frío están declarando las cosas como son".

"Es algo subjetivo la declaración de Mirtha Vásquez, ahora están yendo a declarar y dicen que nunca ha existido (un gabiente en la sombra) y que ningún funcionario denunciado hemos ido a solicitar, pedir o exigir que se despida o nombre a alguien", insistió en otro momento.

"¿Por qué salen a decir después? Mientras cobran un sueldo de 30 mil soles todo lo que haya, y cuando le dicen 'hasta acá nomás la confianza', empiezan a decir cosas que no son. Están creando mitos, historias falsas, y ahora que los convoca el Ministerio Público están diciendo 'no, no hay gabiente en la sombra, nunca hemos visto a los señores, no han presionado para nada'", cuestionó.

Investigación del Ministerio Público

En vísperas, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación preliminar contra los asesores del presidente Pedro Castillo y trabajadores de Palacio de Gobierno, por la supuesta existencia de un 'Gabinete en la sombra'.

De acuerdo con el documento, Biberto Benerardo Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía son investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno. Asimismo, se investiga a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.

La pesquisa se da por las declaraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien mostró su "preocupación por el entorno de asesores que tiene" el mandatario y "que hacen que él cometa errores".

Además, de las expresiones del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, que advirtió que muchas de las decisiones adoptadas por el presidente Pedro Castillo las hace bajo la influencia de “algunos asesores y funcionarios designados cual gabinete en la sombra”.

¿Quiénes declararán por este caso?

De igual forma, el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, había señalado que el asesor Biberto Castillo gestionó “insistentemente” la designación de Daniel Salaverry como presidente de directorio de Petro-Perú.

Para este caso, la Fiscalía convocó a declarar a la expresidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, al exministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles Toro, al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, al exministro del Interior, Avelino Guillén, y al exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

Asímismo, se dispuso recabar los antecedentes penales, judiciales y policiales de los investigados. Así como oficiar a la Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia de la República para que remitan la totalidad de los legajos laborales de los investigados.