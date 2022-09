Gas natural vehicular: ¿Qué impide que haya una real masificación a nivel nacional?

Asimismo señaló que, si bien se está promoviendo la masificación del gas natural vehicular a través del sistema Fise, el Gobierno no está desembolsando dinero a los talleres que se encargan de realizar la conversión a GNV, lo que provoca que los talleres se queden sin capital para que sigan comprando más tanques y más equipos. "De qué masificación de gas hablamos si el Estado nos les está pagando a los talleres que convierten el vehículo a gas, esto lo que está haciendo es que ya no se están convirtiendo muchos carros a gas porque los talleres ya no tienen plata para invertir", advirtió.