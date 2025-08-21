Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 21 de agosto | (San Pío X) - "El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren"
EP 1054 • 12:03
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Áncash: se levanta el paro en Huarmey tras cuatro días de protestas por paralización de obra de ANIN

Áncash: se levanta el paro en Huarmey tras cuatro días de protestas por paralización de obra de ANIN
Áncash: se levanta el paro en Huarmey tras cuatro días de protestas por paralización de obra de ANIN
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Mediante una carta, la Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN comunicó que se aceptó el desembolso del fondo de garantía y, por ende, solicitó a la empresa OHLA reiniciar la obra.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta tarde se levantó el paro en el distrito de Huarmey, región Áncash, luego de que la Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN comunicara que se retomará la obra de defensas ribereñas en el río Huarmey, cuyos trabajos están paralizados desde aproximadamente 30 días, informó el presidente de la Junta de Usuarios de la jurisdicción, Daniel Yauri Torres. 

Mediante una carta, la ANIN comunicó que se aceptó el desembolso del fondo de garantía y, por ende, solicitó a la empresa OHLA reiniciar la obra, ya que la falta de intervención expone al distrito a pérdidas humanas y daños materiales ante eventuales inundaciones. 

El paro duró cuatro días y fue convocado por los agricultores. Durante las protestas fue bloqueada en más de una vez la carretera Panamericana Norte y hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional.

Video recomendado
Tags
Huarmey ANIN

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA