Áncash: se levanta el paro en Huarmey tras cuatro días de protestas por paralización de obra de ANIN

Mediante una carta, la Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN comunicó que se aceptó el desembolso del fondo de garantía y, por ende, solicitó a la empresa OHLA reiniciar la obra.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta tarde se levantó el paro en el distrito de Huarmey, región Áncash, luego de que la Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN comunicara que se retomará la obra de defensas ribereñas en el río Huarmey, cuyos trabajos están paralizados desde aproximadamente 30 días, informó el presidente de la Junta de Usuarios de la jurisdicción, Daniel Yauri Torres.

Mediante una carta, la ANIN comunicó que se aceptó el desembolso del fondo de garantía y, por ende, solicitó a la empresa OHLA reiniciar la obra, ya que la falta de intervención expone al distrito a pérdidas humanas y daños materiales ante eventuales inundaciones.

El paro duró cuatro días y fue convocado por los agricultores. Durante las protestas fue bloqueada en más de una vez la carretera Panamericana Norte y hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional.