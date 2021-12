Gobierno iba a expulsar a 41 venezolanos, pero el vuelo fue postergado

El presidente Pedro Castillo estaba presente en el Grupo Aéreo Nº 8 para presenciar el despegue del avión. | Fuente: RPP

El Gobierno peruano tenía previsto expulsar esta mañana a 41 ciudadanos venezolanos, pero el vuelo fue postergado debido a que el avión no fue permitido de ingresar a Venezuela.

Estas 41 personas, 33 varones y 8 mujeres, habían sido intervenidas esta madrugada en un operativo, tras lo cual fueron llevadas al Grupo Aéreo Nº 8, en el Callao, para que aborden un vuelo con destino a su país.

Entre los intervenidos, hay 23 venezolanos que no tienen la documentación requerida para estar en Perú, mientras que 18 tienen antecedentes en su país de origen.

Cabe mencionar que no se tiene registro alguno de que estas 41 personas hayan cometido delitos en nuestro país, según fuentes consultadas por RPP Noticias.

Castillo presente

El presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro del Interior, Avelino Guillén, habían llegado al Grupo Aéreo Nº 8, para presidir una ceremonia antes de que parta el vuelo.

Sin embargo, esta no se pudo realizar, debido a que las autoridades venezolanas no autorizaron el ingreso del avión a su territorio, por lo que el vuelo tuvo que ser reprogramado para una fecha no revelada.

Cabe recordar que el presidente Pedro Castillo, en su primer discurso a la Nación por Fiestas Patrias, dio un plazo de 72 horas a los delincuentes extranjeros para que abandonen el país, pero esta medida no llegó a ser aplicada.

