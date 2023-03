Gobierno Regional del Callao separa a Jonathan Maicelo por entrevista a “Makanaky”

Maicelo apoyaba al Gore Callao promoviendo el boxeo. | Fuente: Instagram

El Gobierno Regional del Callao anunció la salida de Jonathan Maicelo y que no le renovará el contrato en la promoción del boxeo en esta provincia constitucional por la entrevista difundida en su canal de YouTube con el influencer Einer Gilbert Alva León, conocido en las redes sociales como “Makanaky”.

El lunes, 27 de marzo, se difundió un video en el que el influencer señala abiertamente que en su época escolar habría abusado sexualmente de una chica de 15 años de edad.

A través de un comunicado, publicado en redes sociales, el Gore Callao condenó que el deportista haya tomado a la ligera las declaraciones de Alva León sobre un presunto acto de violación, puesto que, lejos de condenar el ataque, normalizó las expresiones.

"Se ha tomado la determinación de no renovar el contrato que mantiene con el boxeador Jonathan Maicelo, quien apoyaba al CORE a promover el deporte en la región Callao. Asimismo, separarlo inmediatamente de dicha actividad, debido a que miles de niños, niñas y jóvenes chalacos esperan una conducta intachable de sus referentes deportivos", se lee en la misiva.

Por este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presentó ayer, lunes, una denuncia formal contra “Makanaky” por haber relatado que participó en una presunta violación sexual en agravio de una menor de edad.

"Nosotros hemos puesto la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la Policía. Ellos están investigando y en el caso de este influencer vamos a seguir acompañando a través del programa Aurora. No, (sobre el nombre de la víctima) todavía no la hemos identificado", manifestó la viceministra de Poblaciones Vulnerables, Elvia Espinoza.

Los hechos

La referida entrevista se dio como parte del pódcast "Cha´Kalato" que conduce Maicelo. Ante una pregunta del boxeador, Makanaky narró su participación en el presunto delito, indicando que sus "amigos" forzaron a la víctima - que, según su relato, habría tenido 15 años - para que él pudiera abusar sexualmente de ella.

"O sea, ¿la violaron?", pregunta el boxeador, a lo que el influencer responde: "No es una violación, ¿o sí? No sé (...), yo nunca he violado, sino que mis amigos me dijeron (...) La chibola se dejó".

Pese a esta respuesta, Jonathan Maicelo pregunta "¿y le gustó?" a lo que el influencer responde: "Normal, ella no me dijo nada".

Asimismo, dijo que sigue en contacto con la víctima y que no se hizo responsable de sus actos. "La veo y le digo 'hola, cómo estás' (...) Ya pasó años (...) Hay que hacer las cosas frías".