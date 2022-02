El extitular del Gabinete Ministerial ofreció una conferencia de prensa para responder por los cuestionamientos que llevaron a su salida. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

El congresista Héctor Valer Pinto, hasta hoy presidente del Consejo de Ministros, convocó esta tarde a una conferencia de prensa, tras el anuncio de la recomposición del gabinete que encabezó por tres días.

Sin embargo, durante la rueda de preguntas de la prensa, una periodista de RPP Noticias le mencionó la serie de acusaciones que pesan en su contra, a lo que el legislador respondió con una amenaza.

A su turno, nuestra reportera Diana Falcón le enumeró las denuncias que van desde presunto peculado en el 2002, a coacción (2007), robo simple (2007), violación de la presunción de la veracidad (2012), fraude procesal (2012), falsedad ideológica (2012), entre otras que incluyen violencia familiar contra su fallecida esposa y su hija.





La periodista le preguntó si el presidente Pedro Castillo, con quien se reunió Valer más temprano, continuaba mostrándole su respaldo pese a estas graves acusaciones.

Valer Pinto respondió lo siguiente: "Le agradezco que usted se haya identificado que es de Radio Programas del Perú y haya encontrado un collar de denuncias; espero que me lo demuestre en la vía judicial".

"Segundo, usted no dice, en el caso del hurto, que esa denuncia llegó hasta la Corte Suprema y se absolvió. ¿Por qué solamente narra las denuncias, o sea, quiere decir que en este país no existe la administración de justicia? Muchas veces los políticos somos denunciados, pero en el camino el Ministerio Público lo archiva porque no encuentra pruebas, y si hay alguna prueba, traslada inmediatamente al Poder Judicial donde se juzga. En mi caso, hubo absolución en la primera, segunda y tercera instancia en muchos de esos casos, pero en otros es una falsedad", aseveró.

Recomposición del Gabinete

En vísperas, el jefe de Estado anunció la recomposición del Gabinete Ministerial liderado por Héctor Valer, solo tres días después de su juramentación y tras una serie de cuestionamientos a varios de sus integrantes.

Indicó que el hasta hoy presidente del Consejo de Ministros había solicitado al Congreso exponer la política general del Gobierno "con la inmediatez que amerita; sin embargo, el Parlamento ha expresado su negativa a este urgente pedido".

"Por ello, he tomado la decisión de recomponer el Gabinete Ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que mas allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo", manifestó.

El mandatario no se refirió a las denuncias en contra de Héctor Valer ni a los cuestionamientos a los recientemente nombrados ministros de Estado.

Solo acotó que "todos debemos llevar adelante" la lucha contra la violencia a la mujer como parte de los temas urgentes para el país.

Este es el tercer Gabinete Ministerial designado por Pedro Castillo que termina por desarticularse en poco más de seis meses de Gobierno.





