El ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo que el Gobierno de Pedro Castillo está "jaqueado" desde su inicio por parte de una oposición que no comparte la idea del presidente de la República.

"Mire, no se trata de que este sea un gobierno que ha resuelto todas sus debilidades, que sea perfecto", dijo en entrevista para diario La República.

"Tiene poco más de un mes y lo que sí este es un gobierno que está jaqueado desde varios lados, un gobierno del que un sector de la oposición está buscando cuáles debilidades reales o ficticias pueden aparecer y utilizar para tratar de golpear. Un sector de la oposición ha puesto por encima sus intereses y no comparte la visión de transformación que tiene el proyecto de Castillo", indicó.

Cevallos aceptó que el Gobieno no es perfecto pero afirmó que hay un sector que estaría buscando el fracaso de Pedro Castillo y que están logrando que el Gobierno no avance.

"Yo no puedo decir que este gobierno nunca se equivoca. No, no lo puedo decir. Además, es nuevo y plantea un rumbo diferente para el país en una coyuntura muy complicada, con una derecha y sectores que tienen un enorme temor a los cambios porque defienden sus intereses", expresó.

"Están tratando de que el gobierno ni siquiera pueda respirar ni moverse, están apostando a que se mantenga quieto, que incumpla sus promesas, que no tenga posibilidad de abrir un debate nacional sobre ellas", añadió el ministro.

De otro lado, el titular de Salud recalcó que es una "leyenda" que el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, sea quien dé las órdenes en el Gobierno.

"Yo con quien converso y tomo algunas decisiones es con el presidente Castillo, no con Cerrón. Este tiene su partido y le asiste todo el derecho de opinar a favor o en contra. No sé de dónde es que dicen que quien gobierna es Cerrón y no Castillo. Eso no es verdad", aseveró.

