Presidente Castillo participó de un evento oficial.

Representantes del Poder Ejecutivo participaron en una reunión de trabajo entre el Gobierno Nacional y las Alcaldesas del Bicentenario. En el evento, el presidente Pedro Castillo hizo una reflexión por tener pocas mujeres como ministras de Estado (solo dos)

"Quisiéramos encontrar en todo el país, que en el marco de las autoridades encontremos más damas que varones. Yo quisiera asumir un mea culpa: al inicio de este gobierno hayamos consideramos un número mayoritario de varones en el Gabinete pero voy a corregir y voy a asumir para que en el marco de las gestiones que vengamos dando tenemos que incluir a las damas", dijo.



El jefe de Estado también hizo un llamado a la Contraloría y a los organismos encargados de fiscalización para supervisar el trabajo de las autoridades, a quienes les pidió no tener temor porque "el que nada debe, nada teme".

"Vengo a decirles que a nivel del Gobierno vamos a crear un organismo donde vamos a convocar a las personas idóneas del país para formar un equipo de supervisión a las municipalidades, gobiernos regionales, al propio ministerio y a las entidades del Estado para ver a dónde va el dinero y el presupuesto que se les da", indicó.

En la parte inaugural, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que el gobierno de Pedro Castillo tiene el "objetivo" de aumentar la participación de las mujeres en la política, pese a que solo dos mujeres integran el Consejo de Ministros que lidera Guido Bellido.

"Si tenemos un país donde la participación de la mujer es minoritaria, significa que esa sociedad, que ese país, tiene mucho por avanzar, pero si en un país hay una participación importante, entonces significa que ese país está avanzando, que está educando, y nosotros tenemos que generar esas condiciones y el gobierno de Perú Libre ese es su objetivo", indicó.

Ministro de Trabajo reitera que no renunciará

El evento contó con la participación del todavía ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien antes de la sesión insistió en que no renunciaría al cargo y se refirió a las opiniones que señalan que su permanencia es "insostenible".

"Es insostenible, más bien, hacer alusión a atestados policiales o a declaraciones de personas que han tenido que ver con hechos de violencia para ahora, increíblemente, decir que esa son verdades (…) A la fecha mi persona no tiene ningún proceso abierto, ni siquiera en la etapa de investigación. ¿Aferrarme al cargo? De ninguna manera, no me aferro al cargo", indicó.

Esta mañana, el congresista de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra demandó la salida del ministro de Trabajo, Iber Maravi, luego de que este volviera a negar su participación en actos terroristas de Sendero Luminoso en Ayacucho a inicios de la década de los 80, como registran atestados policiales de la época.

"Es insostenible la presencia del ministro de Trabajo en el Gabinete y así lo ha visto hasta el primer ministro, que hace días le pidió que renuncie al cargo. El ministro de Trabajo acaba de señalar que no lo hará y que asistirá a la interpelación en el Congreso".

Para el parlamentario, esta última situación revelaría que Guido Bellido "se fue por la libre" sin consultar con el presidente, que no existe una "situación de confianza" entre ambos o que el jefe de Estado "por algún motivo personal" no decide cesar en el cargo a Iber Maraví "a pesar de todos los antecedentes que conocemos los peruanos".

