Hospital Perú de EsSalud está en Juliaca y ya supera las 4800 atenciones en temporada de heladas

El hospital itinerante de salud que recorre todo el país permanecerá en la ciudad altiplánica hasta el 21 de agosto. Se brindan servicios de medicina interna, oftalmología, gastroenterología, entre otros.

El Hospital Perú de EsSalud, en coordinación con la Red Asistencial Juliaca, superó la meta de atenciones médicas en la región Puno. Su campaña de salud tenía como objetivo brindar 4,300 atenciones en nueve días; sin embargo, estas suman 4,823 en seis días.

Los especialistas de Hospital Perú, centro de salud itinerante que recorre todo el país, iniciaron las atenciones el miércoles 13 de agosto y concluirán el próximo 21 de agosto.

El propósito de esta campaña es prevenir y tratar infecciones respiratorias agudas, así como otras enfermedades relacionadas a la temporada de heladas.

Las atenciones médicas se brindan tanto en la infraestructura itinerante de Hospital Perú, como en los ambientes del Hospital Base III Juliaca, de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Se ofrecen servicios de medicina interna, oftalmología, gastroenterología, ginecología, medicina física y rehabilitación, enfermería; además de procedimientos, como endoscopías, y pruebas de laboratorio clínico para un diagnóstico temprano y oportuno.

La Dra. Denisse Chávez, gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, destacó que Hospital Perú continúa desplegando operativos médicos en diversas regiones del país con el objetivo de acercar la atención especializada y oportuna a más asegurados, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad climática y sanitaria.

En lo que va de 2025, Hospital Perú ha brindado 176,140 atenciones en 42 operativos médicos. Las próximas campañas llegarán a Yurimaguas (Loreto), Arequipa, Cusco, Apurímac, Lambayeque, entre otras ciudades.

Las actividades de Hospital Perú se enmarcan en el eje “Incrementar la producción asistencial” de la gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego. De esta manera, se beneficia a más asegurados.