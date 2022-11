Huacho: pescadores hallan restos del cuerpo de una mujer que habría sido descuartizada

Un grupo de pescadores encontró el torso de una mujer en la playa Chorrillos en Huacho. | Fuente: RPP

Un grupo de pescadores hallaron la mañana de este jueves el torso de una mujer en un canal de regadio que da a las orillas de la playa Chorrillos en Huacho, al sur de Lima, un día después de que se encontrara una cabeza y un brazo en otra playa de esta zona que pertenecerían al cuerpo de la misma persona.

"El cuerpo está abierto por la parte de la espalda, pero no tiene nada, hueco no más, no tiene nada de órganos", dijo uno de los pescadores que encontaron el torso de la mujer.

De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía, el hallazgo de este jueves tendría relación con los restos encontrados en la víspera por otros pescadores.

Hallazgo previo

Los trabajadores del mar vieron un comportamiento extraño de aves corroñeras en una playa cerca al puerto de Huacho y al acercarse encontraron una cabeza y un brazo con un anillo insertado en uno de los dedos, un accesorio que podría ayudar a identificar a la víctima.

Los pescadores y otros testigos que llegaron a la zona del hallazgo reportaron el hecho a la Policía, y pronto se presentaron personal de medicina legal y del Ministerio Público.

Los restos hallados el miércoles y este jueves, fueron trasladados a laboratorios de criminalística en Lima para análisis forenses, como odontogramas, huellas dactilares, entre otros, que permitan dar con la identidad de la víctima.