Huacho: turista mexicana que llegó a conocer a su novio peruano lleva 6 días desaparecida

Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, supuestamente, se despidió de su novio para regresar a su país, pero permanece desaparecida | Fuente: Facebook Blanca Olivia Arellano Gutiérrez

La ciudadana mexicana Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, de 51 años, quien llegó al Perú el pasado 27 de julio, permanece desaparecida desde el 7 de noviembre y sus familiares se encuentran desesperados.

Karla Arellano, sobrina de la mujer, sostiene que su tía llegó a suelo peruano para encontrarse con su novio, Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto (37), un estudiante de medicina de Huacho, ciudad en la que habría permanecido desde su llegada. Sin embargo, tras supuestamente despedirse del sujeto para retornar a México, Blanca Arellano dejó de comunicarse con su familia sin mayor explicación.

Sospechas



La sobrina sospecha que Juan Pablo Villafuerte tiene algo que ver con la desaparición de su tía ya que, según denunció, éste se niega a colaborar con las investigaciones y estaría cayendo en contradicciones.

"Juan P es el único contacto que se tiene y es la última persona en ver a mi tía Blanca con vida, hasta el momento no ha querido cooperar con información que pueda facilitar su búsqueda", sostuvo en Twitter.

Karla Arellano presentó en sus redes sociales capturas de pantalla donde, presuntamente, Villafuerte Pinto sostiene que la turista desaparecida era una "indigente" a la que él le "alcanzó dinero" para que "pueda comer" y que, "debido a su mal estado de salud mental", "habrá confundido las cosas".

Ante ello, la sobrina señaló que su tía "no era ninguna indigente" y que viajó a Perú para conocer a Villafuerte.

"Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda", indicó en Twitter.









Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda. #NosFaltaBlanca pic.twitter.com/Eo4ZAhjNBB — Karla Arellano (@itskararellano) November 12, 2022

Asimismo, Karla Arellano señaló que Juan Villafuerte "no ha querido cooperar con información que pueda facilitar su búsqueda". También indicó que la Fiscalía de Huacho se encuentra realizando las investigaciones correspondientes y que ha recibido el apoyo de las cancillerías peruana y mexicana para dar con el paradero de su tía.

"Hemos trabajado arduamente con la Fiscalía la cuál sigue deliberando y movilizándose para agilizar las investigaciones, desde el día de ayer hemos recibido apoyo de ambos países y sus instancias", refirió en redes sociales.