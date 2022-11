Huacho: Policía allana vivienda del principal sospechoso de desaparición de ciudadana mexicana

Juan Pablo Villafuerte Pinto evadió responder a las autoridades sobre el paradero la mujer mexicana Blanca Arellano | Fuente: RPP

Efectivos de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía Penal de Huarua allanaron la vivienda de Juan Pablo Villafuerte Pinto, principal sospechoso de la desaparición de la ciudadana mexicana Blanca Arellano Gutiérrez. La casa se encuentra ubicada en el asentamiento humano Manzanares, cerca a la universidad José Faustino Sánchez Carrión.

RPP estuvo presente en el operativo que es dirigido por el fiscal Marco Collantes, quien continúa con las diligencias sobre el caso de la mujer desaparecida desde el pasado 7 de noviembre.

Evadió preguntas

Juan Pablo Villafuerte Pinto declaró ante la Policía Nacional que “no recuerda” dónde vive tras ser citado por la Fiscalía, según informó ayer el comandante Elvis Baños, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Huacho.

El jefe policial indicó que Villafuerte evadía las preguntas que se le realizaban. Además, Baños indicó que existe la posibilidad de que más personas se encuentren involucradas en esta desaparición. El investigado, luego de rendir su manifestación, se retiró rumbo a Lima.

Como se recuerda, el jueves 10 de noviembre un grupo de pescadores encontró en la playa Chorrillos, en la ciudad de Huacho, diversas partes de un cuerpo desmembrado de una mujer. Este hecho fue reportado a la Policía, por lo que se presentaron personal de medicina legal y del Ministerio Público.

El sujeto no se encontraba en la vivienda al momento de la intervención | Fuente: RPP

Su familia viajará a Perú

Dos miembros de la familia de la turista mexicana desaparecida en Perú, Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, viajarán desde México hacia la capital de nuestro país, junto con sus autoridades.

RPP Noticias confirmó que los familiares arribarán a Lima el jueves para seguir las investigaciones y para realizar la prueba de ADN con los restos humanos hallados en la playa Chorrillos de Huacho, hace unos días.

El jefe de la División Policial de Huacho, el coronel PNP Luis Santos, precisó que "se tiene en principio la prueba pericial" de la similitud que existe en el anillo que se encontró en los restos del cuerpo de la mujer descuartizada con la turista mexicana.

Karla Arellano, sobrina de Blanca Arellano, presentó en sus redes sociales capturas de pantalla donde, presuntamente, Villafuerte Pinto sostiene que su pariente era una "indigente" a la que él le "alcanzó dinero" para que "pueda comer" y que, "debido a su mal estado de salud mental", "habrá confundido las cosas".

Ante ello, la sobrina señaló que su tía "no era ninguna indigente" y que viajó a Perú para conocer a Villafuerte.

"Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda", indicó en Twitter.