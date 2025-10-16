Huancayo: familiares de profesora desaparecida en el Vraem piden apoyo aéreo para la búsqueda

La profesora Luz Victoria Lindo Samaniego, de 54 años, desapareció el último sábado 11 de octubre cuando retornaba a Huancayo tras culminar su jornada en una institución educativa donde enseñaba a dos alumnos de primaria.

Los familiares de la docente Luz Victoria Lindo Samaniego, que desapareció hace seis días, pidieron refuerzos a la Fuerza Aérea del Perú y a la Policía Nacional para intensificar las labores de búsqueda en Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, debido a que la zona es de difícil acceso y se encuentra dentro del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (Vraem), señaló su hijo Héctor Fernández Lindo.

La profesora de 54 años desapareció el último sábado 11 de octubre cuando retornaba a Huancayo tras culminar su jornada en la institución educativa del centro poblado Balcón donde enseñaba a dos alumnos de primaria. La última comunicación con su familia fue cerca de las 2:00 p. m., cuando informó haber cruzado el río Mantaro, pero desde entonces no se supo más de ella.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local, Wálter Oré, dijo lo siguiente.

El director de la UGEL Huancayo informó que más de 70 personas, entre docentes, comuneros y autoridades locales, participan en la búsqueda, recorriendo los sectores de Matichacra, Sacsacancha y Balcón, apoyados por las rondas campesinas. Dijo que es una zona con caminos angostos y quebradas profundas, lo que dificulta el acceso.

Los familiares permanecen en el lugar y piden la intervención de las fuerzas del orden para sobrevolar la zona con drones y helicópteros. Los pobladores aseguran que continuarán los rastrillajes hasta ubicar a la docente, recordada por su vocación y compromiso con la educación rural.