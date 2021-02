Yaneth Cantaro Tolentino dijo que su hermano viajó junto a un ciudadano de nacionalidad colombiana para comprar ropa. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Judith Gonzáles

Un llamado al canciller, Allan Wagner, y al Ministerio del Interior, hizo una mujer identificada como Yaneth Cantaro Tolentino, en Huánuco, para solicitar que dichas autoridades le ayuden a dar con el paradero de su hermano Oblitas, quien viajó a Colombia y no sabe de él desde el miércoles 10 de febrero.

La mujer cree que su hermano de 19 años es la persona que fue arrojada desde un puente, según un video que ha circulado en diversas redes sociales en las últimas horas.

La mujer acudió esta tarde a la División de Criminalística de Huánuco para sentar una denuncia por la presunta desaparición de su hermano que, según contó, trabajaba como estibador en el mercado Santa Anita de Lima y que le dijo que viajó a Colombia por bus, el 26 de enero, para comprar ropa y hacer negocio.

“Él se va a Colombia, porque tenía un mes y medio de vacaciones y entonces me dijo que iba aprovechar para irse a hacer algunas compras de ropa, como tenía un poquito de ahorro, quería hacer trabajar su dinero y se fue. Como tenía un amigo colombiano, le dijo que allá las cosas están más baratas y pueden hacer negocios”, señaló.

Esta es la identidad del hermano de Yaneth Cantaro Tolentino, quien pidió ayuda a las autoridades. | Fuente: Cortesía

Según Yaneth Cantaro, mantuvo comunicación con su hermano hasta el 10 de febrero y él le contó que ya no tenía dinero y que "su amigo", de nacionalidad colombiana, el mismo que lo había ayudado a llegar a ese país, lo había abandonado.

“El miércoles 10 de febrero me dijo que se quedó sin nada… como era de noche yo le dije mañana te deposito, y al día siguiente ya no se conectó, no entró las llamadas ni nada… pensábamos que ya estaba regresando”, manifestó.

En el video que se hizo viral, se aprecia que un joven que afirma, en esas imágenes, ser peruano y natural de Huánuco, es arrojado desde un puente, tras recibir un hostigamiento por parte de dos personas de otra nacionalidad.

NUESTROS PODCAST

El Perú es el segundo país con mayor número de inmigrantes venezolanos, según la organización de las naciones Unidas. Frente a esta realidad, algunos partidos políticos han incluido propuestas al respecto en sus planes de gobierno. Las analizamos en el siguiente informe.